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Группа «Пассим» увеличивает объем закупки гречки у КФХ

Компания договаривается с банками о кредите, а также начинает поставлять свою продукцию ритейлерам в Москву и Краснодар.
  • 27/03/2020, 15:24
Автор: Юлия Данилова
Группа «Пассим» увеличивает объем закупки гречки у КФХ
ГК «Пассим» планирует поставлять в европейскую часть России и федеральный центр около 2 тысяч тонн фасованной гречневой крупы-ядрицы в месяц.

— В связи с ситуацией на рынке мы понимаем, что для загрузки предприятия на ближайшие 6 месяцев — до нового урожая — нам необходимо закупить гречневую крупу в крестьянских хозяйствах Новосибирской области и Алтайского края. На носу посевная, поэтому КФХ требуют предоплаты за свою продукцию. Им нужно закупать ГСМ, удобрения, запчасти, цена на которые выросла с ростом курса валюты, — рассказал во время пресс-тура владелец ГК «Пассим» Андрей Александрович Пивоваров.

В Черепановском районе запускается завод по производству гречневой крупы

Напомним, 23 марта после двухмесячного простоя (из-за резкого падения спроса и цен на гречку) вновь приступил к работе актив ГК «Пассим» — ООО «Элеваторный комплекс «Безменовский». По словам Андрея Александровича Пивоварова, его проектная мощность 100 тонн зерна и 60 тонн готовой крупы-ядрицы в сутки.

— Чтобы предприятие нормально работало, нам нужны около 2,5 тысяч тонн гречихи в месяц. На ближайшие 4 месяца необходимы около 10 тысяч тонн. Сегодня КФХ продают гречиху по цене 30 тысяч рублей за тонну, то есть для закупки сырья нам нужны почти 300 млн рублей, — поясняет Пивоваров. — Часть средств мы вложим самостоятельно, часть — от 100 до 200 млн рублей — планируем привлечь через банковское финансирование. Надеемся, что сможем закрыть полугодовую программу по закупке зерна, чтобы обеспечить бесперебойные поставки поставщикам, которые обращаются к нам за продукцией. Почти 50% объема гречихи в стране производят КФХ Алтайского края, часть приходится на хозяйства Новосибирской области.

Сейчас компания ведет переговоры с рядом банков о получении кредитования на закупку сырья. В числе потенциальных кредиторов — АО «Альфа-Банк». Региональный управляющий филиала «Новосибирский» Альфа-Банка Андрей Фишер подтвердил, что банк ведет переговоры с ГК «Пассим» по расширению лимита кредитования для закупки продукции у сельхозпредприятий.

— Планируем изучить предоставленную нам информацию и принять решение, на какое банковское плечо компания сможет рассчитывать. Будем вместе изучать договоры с ритейлерами, чтобы оценить возможность исполнения их обязательств перед поставщиками. На наш взгляд, риски незначительны, — подчеркнул банкир.

«Пассим» наращивает мощности

По словам директора ООО «Первая крупяная компания» (входит в ГК «Пассим») Андрея Андреевича Пивоварова, торговые сети-партнеры говорят о повышенном спросе на гречку, отмечая, что потребитель купил трехмесячный запас крупы.

— Сейчас мы сосредоточились на производстве продукции сегмента медиум. В апреле планируем произвести примерно 8 млн пакетов крупы, тогда как в обычное время объем производства составляет около 4 млн пакетов. Практически весь этот прирост обеспечен за счет спроса на гречневую крупу-ядрицу. На нашем складе (рассчитан на 10 тысяч паллето-мест) сейчас запасов нет. Все отгружается покупателям практически с колес. Апрель по поставкам расписан полностью, — поясняет собеседник InfoPro54.

По его словам, «Первая крупяная компания» может увеличить объем производства еще на 50%. Для этого есть необходимое оборудование, трудовые ресурсы, складские мощности. Главное — найти средства для закупки сырья у КФХ.

ГК «Пассим» планирует поставлять крупу гречихи в федеральные центры — Москву и Санкт-Петербург, где она пользуется ажиотажным спросом. По словам главы группы, на полках магазинов в городах федерального подчинения сейчас гречневой крупы практически нет. ООО «Первая крупяная компания» подписала контракты с московскими сетями. Приличный объем гречки, к примеру, планирует закупить сеть гипермаркетов «Глобус». Идут переговоры с X5 Retail Group и компанией «Лента», с которыми новосибирцы работают в регионах СФО и Урала.

— Ранее федеральные ритейлеры не работали с нами по гречке в городах федерального значения, объясняя это тем, что «там и так много поставщиков, поэтому нам незачем вводить новые позиции». Сейчас оказалось, что эти поставщики не смогли выполнить свои обязательства, поэтому магазины в Москве, Санкт-Петербурге практически остались без гречки. Сейчас они подключают нас к поставкам в европейскую часть России, а также Южный федеральный округ, — поясняет Андрей Андреевич Пивоваров.

С 30 марта «Первая крупяная компания» начинает отгружать гречку в Москву — ежедневно по 2-4 фуры емкостью 20 тонн каждая. По словам главы ГК «Пассим», группа может в месяц поставлять в европейскую часть России и федеральный центр около 2 тысяч тонн фасованной гречневой крупы-ядрицы.

Кроме того, группа планирует увеличить поставки гречихи в Краснодарский край, Дальневосточный федеральный округ. При этом представители ГК «Пассим» заверяют, что регионы Сибири от этого не пострадают и гречка не исчезнет с полок сибирских магазинов. В компании подчеркивают: сложившаяся ситуация позволяет ей расширить рынок сбыта, а сельхозпредприятиям — заработать. За последнее время, к примеру, КФХ подняли цены на гречиху уже на 40-45%. Это скажется на стоимости ядрицы и для конечного покупателя. Впрочем, в компании уверены, что значительный рост вряд ли возможен, так как население просто переключится на другие крупы (перловка, пшено, горох и т.д.), и спрос отрегулирует цены.

Плюсы от кризиса получат и аграрии Краснодарского края. Весь длиннозерный рис поступает в Россию из-за рубежа. В связи с засухой в Азии, а также ростом курса доллара он уже подорожал на 50%. Сейчас постепенно магазины замещают старые складские запасы. С другой стороны, у КФХ Краснодарского края в прошлом году был очень хороший урожай круглозерного риса. Ранее он в приличных объемах уходил на экспорт, в основном в Турцию, но в этом году экспорт закупался в КНР — и краснодарские аграрии оказались в сложной ситуации. Сейчас спрос на их продукцию на внутреннем рынке активно растет.

— По экспертным оценкам, в год россиянин потребляет, в среднем, около 10,5 кг круп. Из них 3,5 кг приходится на гречку, 3,5 кг — на рис. И по той, и по другой культуре в хозяйствах РФ сформирован хороший запас, так что их хватит до нового урожая. Не сомневаюсь, что сельхозпредприятия оценят ситуацию со спросом и учтут ее при посевной, — говорит Андрей Александрович Пивоваров.

Несмотря на то, что пока границы для экспорта круп в России закрыты (по распоряжению Россельхознадзора до 28 марта), в ГК «Пассим» рассчитывают, что им удастся выполнить действующие экспортные контракты, а также выйти на новые рынки сбыта. В частности, компания поставляет гречиху в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, в Израиль. В феврале подписала контракт на поставку двух контейнеров в США под брендом «Passim». Выход на этот рынок в группе считают очень интересным и перспективным.

ООО «Первая крупяная компания» создана в 1991 году. Реализует продукцию под торговой маркой «Пассим». Производит около 144 наименований продукции сегментов эконом, медиум и премиум. УК компании — 21,6 млн рублей. По данным Rusprofile, выручка в 2018 году составила 453 млн рублей (в 2017 — 118 млн рублей). Более 80% продукции реализуются за пределами Новосибирской области. В ГК «Пассим» входят ООО «Первая крупяная компания» и ООО «Элеваторный комплекс Безменовский», ООО «Логистический комплекс элитный» и ООО «Управляющая компания Пассим». По данным открытых источников, владельцем всех ООО является Андрей Александрович Пивоваров.

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