Группа «Пассим» увеличивает объем закупки гречки у КФХ

По его словам, «Первая крупяная компания» может увеличить объем производства еще на 50%. Для этого есть необходимое оборудование, трудовые ресурсы, складские мощности. Главное — найти средства для закупки сырья у КФХ.

ГК «Пассим» планирует поставлять крупу гречихи в федеральные центры — Москву и Санкт-Петербург, где она пользуется ажиотажным спросом. По словам главы группы, на полках магазинов в городах федерального подчинения сейчас гречневой крупы практически нет. ООО «Первая крупяная компания» подписала контракты с московскими сетями. Приличный объем гречки, к примеру, планирует закупить сеть гипермаркетов «Глобус». Идут переговоры с X5 Retail Group и компанией «Лента», с которыми новосибирцы работают в регионах СФО и Урала.

— Ранее федеральные ритейлеры не работали с нами по гречке в городах федерального значения, объясняя это тем, что «там и так много поставщиков, поэтому нам незачем вводить новые позиции». Сейчас оказалось, что эти поставщики не смогли выполнить свои обязательства, поэтому магазины в Москве, Санкт-Петербурге практически остались без гречки. Сейчас они подключают нас к поставкам в европейскую часть России, а также Южный федеральный округ, — поясняет Андрей Андреевич Пивоваров.

С 30 марта «Первая крупяная компания» начинает отгружать гречку в Москву — ежедневно по 2-4 фуры емкостью 20 тонн каждая. По словам главы ГК «Пассим», группа может в месяц поставлять в европейскую часть России и федеральный центр около 2 тысяч тонн фасованной гречневой крупы-ядрицы.

Кроме того, группа планирует увеличить поставки гречихи в Краснодарский край, Дальневосточный федеральный округ. При этом представители ГК «Пассим» заверяют, что регионы Сибири от этого не пострадают и гречка не исчезнет с полок сибирских магазинов. В компании подчеркивают: сложившаяся ситуация позволяет ей расширить рынок сбыта, а сельхозпредприятиям — заработать. За последнее время, к примеру, КФХ подняли цены на гречиху уже на 40-45%. Это скажется на стоимости ядрицы и для конечного покупателя. Впрочем, в компании уверены, что значительный рост вряд ли возможен, так как население просто переключится на другие крупы (перловка, пшено, горох и т.д.), и спрос отрегулирует цены.

Плюсы от кризиса получат и аграрии Краснодарского края. Весь длиннозерный рис поступает в Россию из-за рубежа. В связи с засухой в Азии, а также ростом курса доллара он уже подорожал на 50%. Сейчас постепенно магазины замещают старые складские запасы. С другой стороны, у КФХ Краснодарского края в прошлом году был очень хороший урожай круглозерного риса. Ранее он в приличных объемах уходил на экспорт, в основном в Турцию, но в этом году экспорт закупался в КНР — и краснодарские аграрии оказались в сложной ситуации. Сейчас спрос на их продукцию на внутреннем рынке активно растет.

— По экспертным оценкам, в год россиянин потребляет, в среднем, около 10,5 кг круп. Из них 3,5 кг приходится на гречку, 3,5 кг — на рис. И по той, и по другой культуре в хозяйствах РФ сформирован хороший запас, так что их хватит до нового урожая. Не сомневаюсь, что сельхозпредприятия оценят ситуацию со спросом и учтут ее при посевной, — говорит Андрей Александрович Пивоваров.

Несмотря на то, что пока границы для экспорта круп в России закрыты (по распоряжению Россельхознадзора до 28 марта), в ГК «Пассим» рассчитывают, что им удастся выполнить действующие экспортные контракты, а также выйти на новые рынки сбыта. В частности, компания поставляет гречиху в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, в Израиль. В феврале подписала контракт на поставку двух контейнеров в США под брендом «Passim». Выход на этот рынок в группе считают очень интересным и перспективным.

ООО «Первая крупяная компания» создана в 1991 году. Реализует продукцию под торговой маркой «Пассим». Производит около 144 наименований продукции сегментов эконом, медиум и премиум. УК компании — 21,6 млн рублей. По данным Rusprofile, выручка в 2018 году составила 453 млн рублей (в 2017 — 118 млн рублей). Более 80% продукции реализуются за пределами Новосибирской области. В ГК «Пассим» входят ООО «Первая крупяная компания» и ООО «Элеваторный комплекс Безменовский», ООО «Логистический комплекс элитный» и ООО «Управляющая компания Пассим». По данным открытых источников, владельцем всех ООО является Андрей Александрович Пивоваров.

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