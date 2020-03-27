Розлив с доставкой

Никита Артемьев, административный директор компании ГК «Отелит Девелопмент»:

— Недавно «Опора России» выступила с предложением о легализации онлайн-продаж слабоалкогольных напитков, в частности пива. Они направлены на рассмотрение правительства России. Ваша компания занимается строительством и управлением торговой недвижимости, где арендаторами часто являются пивные точки. Можете прокомментировать эту инициативу?

— Как представители бизнеса мы поддерживаем идеи, которые помогают развиваться предпринимателям. Мы — за расширение возможностей, и данная инициатива «Опоры России» как раз к таковым относится. Вывод продаж в онлайн позволит бизнесу привлечь на рынок новые сегменты потребителей. Это будет более удобно и для тех, кто уже покупает продукцию. Даже с учетом возможных рисков такие инициативы нужно вводить — они дают бизнесу новые возможности для развития.

— А как это скажется на ритейлерах, производителях пива? Им это интересно?

— Конечно. Иначе инициатива была бы не от «Опоры России», а дискуссия о необходимости введения онлайн-продаж не была бы такой оживленной. Сейчас онлайн-рынок недоступен для бизнесменов, работающих на этом сегменте. Если его откроют, то за него начнется борьба.

— Но выгодно ли это ритейлерам? Все-таки пивные точки — это довольно прибыльные арендаторы торговой площади и источник трафика…

— Не надо думать, что разрешение на онлайн-торговлю пивом принципиально изменит существующий рынок. Как показывает практика торговых центров, при появлении онлайн-магазинов большая часть людей все равно предпочитает оффлайн. И если в начале появления онлайн-магазинов были большие опасения и споры, то сейчас все ритейлеры поняли, что между онлайн и оффлайн надо выбирать оба варианта. Они друг друга дополняют.

— Но на трафик в местах розничной торговли алкоголем это повлияет?

— Полагаем, что могут быть потери при мелком опте, когда покупатели берут десятки литров алкоголя, вынуждены стоять и ждать в магазине, а потом его еще и транспортировать. Им будет удобней заказать доставку нужного продукта в нужное время и нужное место. Также появится предзаказ через сайт. Но это, скорее, поднимет доходы существующей розницы. Не исключено, что покупатель будет заказывать алкоголь по дороге домой, а потом заходить в точку, расплачиваться и ехать дальше. По аналогии с тем, как сегодня покупают пиццу, суши и т.д. В остальном, инфраструктура доставки «на дом» пока не рассчитана на большой поток, а значит, покупателю будет быстрее сходить в соседний дом (плотность у таких магазинов уже очень большая), чем сидеть и ждать курьера.

Проблемы могут возникнуть только в том случае, если инициатива будет доступна не всем участникам рынка. Если у всех будут равные возможности, то процесс пойдет так же, как и на других сегментах рынка: кто первый вышел — тот больше выиграет. Входить на рынок, который уже распределен между участниками, сложней, чем на неосвоенную территорию. Игнорировать его также бессмысленно. Можно потерять часть клиентов, а в сложной ситуации и закрыть свою точку.

— Такие обсуждения идут. Например, о том, чтобы ограничить продажу в жилых домах. Основная причина разработки такой законодательной инициативы — люди регулярно жалуются на пивные магазины: в правоохранительные органы, органы власти, депутатам. У нас уже есть примеры, когда компании, торгующие слабоалкогольными напитками на розлив, отказываются рассматривать помещения в жилых домах. Предприниматели боятся, что эти инвестиции не окупятся, если запрет будет принят. Но если посмотреть на карту города, то пока большая часть магазинов такого профиля все-таки расположена в жилых домах. Это сотни торговых точек, где созданы несколько тысяч рабочих мест, миллионы налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. Пока бизнесмены не понимают, как спасать свои инвестиции. Неудивительно, что они ищут альтернативные каналы присутствия на рынке, в том числе в онлайне.

— Можете дать прогноз? Какой процент ритейлеров и производителей пива не сможет работать на рынке, если Минфин РФ откажется принимать закон о легализации продажи слабоалкогольных напитков в онлайне?

— Прогнозировать что-то очень сложно. Многое зависит от того, насколько затянется карантин по коронавирусу, а также от того, какие меры при этом будут принимать органы власти. Уже сейчас часть анонсированных решений помогает бизнесу, а другие, напротив, приводят к возникновению новых препон и сложностей. Как и все бизнесы в стране, мы наблюдаем за ситуацией и стараемся реагировать на изменения по мере поступления информации, в том числе формируя портфель недвижимости в качестве девелоперской компании.

Фото спикера предоставлено пресс-службой ГК «Отелит-Девелопмент»