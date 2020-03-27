Пожилые люди могут оставить заявку на доставку продуктов по телефону горячей линии

Помощь пожилым людям в быту, организация дистанционной работы, ограничение на посещение массовых мест, выезды медицинских работников организованы в регионе для защиты пожилых людей в период противодействия распространению коронавирусной инфекции.

— В регионе реализуется ряд предупредительных мероприятий, и особое внимание уделяется именно пожилым людям, входящим в группу риска. В усиленном режиме работает телефон горячей линии – все заявки обрабатываются и передаются в комплексные центры социальной поддержки населения. Социальные работники совместно с волонтерами оказывают необходимую помощь пожилым, маломобильным людям: покупка продуктов питания, получение лекарств, оплата коммунальных услуг, посещение почты. Также пожилым предоставлена возможность дистанционного предоставления пакета документов для назначения мер социальной поддержки, — сообщила заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Лада Шалыгина.

Телефон горячей линии министерства – 8-800-100-0082. Одинокие пожилые и маломобильные жители Новосибирской области могут обратиться для адресного решения возникающих вопросов. Социальные работники и волонтеры помогут в приобретении продуктов и лекарств.

Отмечается, что в регионе организована активная работа волонтерского движения – накануне в министерстве прошел обучающий семинар для волонтеров по работе с пожилыми людьми.

Особую роль в данной работе играют выезды медицинских специалистов в стационарные учреждения с целью профилактики ОРВИ, пневмонии и других хронических заболеваний. Осмотр пациентов проводят хирург, невролог, терапевт, офтальмолог, гинеколог. Ветеранам проводят ЭКГ и берут кровь на биохимический анализ. Также актуализированы составы и графики выездных мобильных бригад по предоставлению социальных услуг на дому. Выезды в условиях новых задач обеспечиваются в кратчайшие сроки. Кроме того, в медицинских организациях организован патронаж по работе с пожилыми людьми, проводится регулярный мониторинг проводимой работы.

Пожилым людям предоставлена возможность дистанционного предоставления пакета документов для назначения мер социальной поддержки непосредственно по месту жительства через социального работника. Центры социальной поддержки населения и комплексные центры социального обслуживания населения проводят дистанционные консультации по вопросам получения мер социальной поддержки и социальных услуг (телефонное консультирование). Взаимодействие с безработными для выплаты им пособия по безработице осуществляется в дистанционной форме – черед личный кабинет на интерактивном портале Государственной службы занятости населения Новосибирской области.

Ранее были отменены все массовые мероприятия в социальных учреждениях, подведомственных региональному министерству труда и соцразвития. Усилена профилактическая работа и санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Фото: pixabay.com, автор- sabinevanerp