Группа «ВИС» не будет перекрывать Бугринский мост для ремонта

Концессионный проект по созданию четвёртого мостового перехода через реку Обь в Новосибирске предусматривает ремонт существующих автодорог, используемых для нужд строительства, пояснили редакции Infopro54 в ответ на запрос в пресс-службе ГК «ВИС».

— Это обычная практика при создании крупных инфраструктурных объектов. В частности, предусмотрен ремонт верхнего слоя (слоя износа) асфальтобетонного покрытия с фрезеровкой существующего полотна и укладкой нового асфальта толщиной до 8 см, — уточнили в компании.

Перечень участков улично-дорожной сети, подлежащих ремонту, согласован с мэрией Новосибирска в соответствии с транспортной схемой доставки строительных материалов на строительство четвертого моста.

— В части Бугринского моста будет выполнен ремонт верхнего слоя на спуске и подъёме к мосту в объёме 10% от общей площади их покрытия. Выполнение данных работ запланировано на 2025 год. Ремонт будет производиться без перекрытия движения автотранспорта, — подчеркнули в ГК «ВИС».

Напомним, вчера стало известно, что ремонт Бугринского моста прописан в концессионном соглашении на строительство четвертого мостового перехода через Обь.

Четвёртый мост через реку Обь в Новосибирске возводится в рамках государственно-частного партнёрства. Соглашение о его строительстве региональное правительство заключило с дочерней компанией Группы «ВИС» — ООО «Сибирская концессионная компания» в 2017 году. Первоначально мост планировали сдать до конца 2022 года. Позже дату переносили несколько раз — сначала на 2023 год, позже сроки отодвинулись на 2024, а затем на 2025 год. За время строительства объект подорожал на 9 миллиардов.

В сентябре стало известно, что группа «ВИС» заплатит 7,3 миллиона рублей за срыв сроков строительства четвертого моста

Ранее редакция рассказывала о том, что Группа «ВИС» провела испытание четвертого моста через Обь.