Мигрантов-завсегдатаев «Звезды Востока» депортируют из Новосибирска

Новосибирские полицейские наведались с проверкой в один из популярных среди мигрантов бар и застали его посетителей а разгар веселья. Среди гостей «Звезды Востока» на Челюскинцев, 15/2 оказались трое иностранцев, грубо нарушивших миграционное законодательство.
— В отношении них составлены административные протоколы. Все трое нарушителей помещены в спецприемник, откуда будут депортированы с территории Российской Федерации, — рассказала старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.
Отправкой иностранцев на родину займутся сотрудники УФССП.
Стоит отметить, что рейды по нелегальной миграции в Новосибирске проходят регулярно.
В начале октября силовики нагрянули с проверкой на фермы, где обнаружили иностранцев, содержавшихся в рабских условиях. Люди жили в сарае со скотом и работали за кусок хлеба. Организовал для них рабочие места их же соотечественник, получивший российское гражданство. Мужчина гордо называет себя бригадиром. Новоиспеченный россиянин благополучно пользовался бесправием земляков и сделал из них настоящих каторжников.
Ранее депутат Горсовета Новосибирска Ростислав Антонов прокомментировал идею создания дружин из мигрантов, которую озвучили диаспоры в Тюмени. Выходцы из стран СНГ выразили желание контролировать рейды силовиков по выявлению незаконной миграции.
Источник фото и видео: прокуратура НСО
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