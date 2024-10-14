Мигрантов-завсегдатаев «Звезды Востока» депортируют из Новосибирска

Новосибирские полицейские наведались с проверкой в один из популярных среди мигрантов бар и застали его посетителей а разгар веселья. Среди гостей «Звезды Востока» на Челюскинцев, 15/2 оказались трое иностранцев, грубо нарушивших миграционное законодательство.

— В отношении них составлены административные протоколы. Все трое нарушителей помещены в спецприемник, откуда будут депортированы с территории Российской Федерации, — рассказала старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

Отправкой иностранцев на родину займутся сотрудники УФССП.

Стоит отметить, что рейды по нелегальной миграции в Новосибирске проходят регулярно.

В начале октября силовики нагрянули с проверкой на фермы, где обнаружили иностранцев, содержавшихся в рабских условиях. Люди жили в сарае со скотом и работали за кусок хлеба. Организовал для них рабочие места их же соотечественник, получивший российское гражданство. Мужчина гордо называет себя бригадиром. Новоиспеченный россиянин благополучно пользовался бесправием земляков и сделал из них настоящих каторжников.

Ранее депутат Горсовета Новосибирска Ростислав Антонов прокомментировал идею создания дружин из мигрантов, которую озвучили диаспоры в Тюмени. Выходцы из стран СНГ выразили желание контролировать рейды силовиков по выявлению незаконной миграции.