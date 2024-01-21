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Перевозчики жалуются на сбои навигационной системы в Новосибирской области

  • 21/01/2024, 12:09
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Перевозчики жалуются на сбои навигационной системы в Новосибирской области
На основании РНИС оценивается работа предпринимателей, занимающихся пассажирскими перевозками, в том числе и по госконтрактам.

Внедренная в Новосибирской области 5 лет назад Региональная навигационно-информационная система (РНИС) работает некорректно. Об этом редакции Infopro 54 рассказала руководитель комиссии по пассажирским перевозкам реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» Марина Ярцева, отметив, что это совокупное мнение участников регионального рынка пассажирских перевозок.

— Система была внедрена в области практически 5 лет назад, однако, по информации перевозчиков, в ней регулярно происходят сбои и некорректно отображаются данные. При этом на основании РНИС оценивается работа транспорта, в том числе и по госконтрактам, — пояснила Ярцева. —  Нормативная база по работе с системой до сих пор отсутствует, в свободном доступе информация о сертификации РНИС не представлена. Техподдержка на базе Минцифры работает только в рабочие дни с 9 до 17, а автобусы выполняют рейсы и вечером, и в выходные, и в праздники. Перевозчикам приходится организовывать специализированное рабочее место и содержать сотрудника в штате предприятия, который работает только с системой.

Ситуация дополнительно усугубляется отсутствием покрытия интернетом по всему пути следования автобусов в регионе, в следствие чего перевозчикам необходимо проводить ручные зачеты в системе. В результате, по словам собеседницы Infopro54, использование РНИС в том виде, в котором она работает сейчас, увеличивает административную нагрузку на бизнес, и приводит к дополнительным расходам.

Перевозчики жалуются на сбои навигационной системы в Новосибирской области

— О наличии или отсутствии информации в РНИС перевозчики узнают через 3 дня, когда система прогружается. Если нет, то данные приходится вносить вручную. Кроме того, по информации перевозчиков, Минтранс также проверяет информацию вручную. Ну и в чем тут автоматизация? — рассуждает Ярцева. — Впрочем, пока за эти нарушения перевозчиков не штрафуют. По всей видимости Минтранс понимает, что система работает некорректно, и потому предпринимателей не наказывают.

Оказывают ли сбои в работе РНИС влияние на пассажиров, использующих услуги общественного транспорта, собеседница Infopro54 оценить затруднилась.

— Онлайн-картами движения транспорта в основном пользуются жители в городе, а в районах люди ориентируются на расписание движения автобусов, — пояснила Марина Ярцева.

Из-за перебоев в движении общественного транспорта новосибирцы замерзают на остановках

Из-за перебоев в движении общественного транспорта новосибирцы замерзают на остановках

Напомним, в декабре 2023 года новосибирцы жаловались, что общественный транспорт, как коммерческий, так и муниципальный, исчезает с онлайн-карт. Из-за этого пассажиры не могут спланировать поездки и мерзнут на остановках. В мэрии Новосибирска в ответ на запрос Infopro54 сообщили, что в разделе «Транспорт на карте» на официальном сайте МКУ «ЦУГАЭТ» (nskgortrans.ru) отображается фактическое движение транспортных средств в зависимости от выпуска подвижного состава и дорожной обстановки. За достоверность интерпретированных данных по движению пассажирского транспорта, доступных пользователям приложений «Яндекс.Карты», «2ГИС» в интернете, департамент транспорта Новосибирска ответственности не несет.

На сайте Минцифры региона отмечается, что РНИС Новосибирской области функционирует с 2015 года и имеет статус государственной информационной системы. В 2021 году система была модернизирована, проведена ее интеграция с «Яндекс.Картами» и картами «2ГИС». Сегодня это инструмент повышения безопасности и эффективности перевозок пассажиров и грузов, управления движением транспортных средств, уровня безопасности перевозок пассажиров, специальных и опасных грузов, управления дорожной, строительной и коммунальной техникой на территории Новосибирской области на региональном уровне, сообщает ведомство.

Система РНИС позволяет:

  • отслеживать движения пассажирского, школьного, медицинского и другого транспорта в режиме реального времени,
  • эффективнее планировать организацию перевозок различных категорий граждан,
  • повышать информированность граждан о работе пассажирского транспорта,
  • контролировать качество оказываемых транспортных услуг,
  • оптимизировать расходование бюджетных средств.

Ограничения для водителей-мигрантов не будут вводить в Новосибирской области

Ограничения для водителей-мигрантов не будут вводить в Новосибирской области

— Благодаря РНИС НСО, в частности, есть возможность увидеть реальное исполнение перевозчиками маршрутов. Видя в электронном формате, насколько точно исполнятся рейс, мы принимаем решение о субсидировании рейсов. Контроль перевозчика стал еще более жестким, чем раньше, следовательно должны сократиться жалобы от пассажиров о несоблюдении расписания. Также стоит отметить, что благодаря работе системы практически 80% расписаний общественного транспорта были изменены за последние 2 месяца — с учетом заторных ситуаций в городе. Под «пробочные места» мы подстроили расписание, чтобы пассажир видел реальную картину движения транспорта, — цитировала пресс-служба правительства заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслава Невежина.

Кстати, отказ перевозчиков в подключении к РНИС не рассматривался. В противном случае им грозил разрыв госконтрактов. По данным Мнцифры, сейчас в системе более 6000 транспортных средств, свыше 600 пользователей, более 900 маршрутов (пригородные, внутриобластные, муниципальные).

Ранее редакция сообщала о том, что дефицит водителей привел к перебоям в движении общественного транспорта до Академгородка. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : Региональная навигационно-информационная система перевозчики общественный транспорт


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