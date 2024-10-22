«Сибирь» проиграла «Трактору» со счётом 4:5

В понедельник в Новосибирске состоялся матч между челябинским «Трактором» и новосибирской «Сибирью». Игра завершилась со счётом 4:5.

Сибиряки показали впечатляющий результат, забив четыре шайбы. Три из них на счету Тейлора Бека, который вернулся на лёд после травмы и сразу же оформил хет-трик. Ещё один гол забил Пьянков.

— Первое и самое главное — это дисциплина с нашей стороны. Не имеем права хорошему сопернику, лидеру, давать такое преимущество. Да, где-то эмоции, где-то свои клюшки.. Важно, что не бросили играть и могли сравнять, — рассказал Владимир Епанчинцев, тренер команды.

Он также отметил, что наши хоккеисты проявили мужество и боролись до конца, а яркий третий период стал отличным стартом для следующих игр.

Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Северсталь» обыграла новосибирскую «Сибирь».