«Сибирь» проиграла «Трактору» со счётом 4:5

В понедельник в Новосибирске состоялся матч между челябинским «Трактором» и новосибирской «Сибирью». Игра завершилась со счётом 4:5.
Сибиряки показали впечатляющий результат, забив четыре шайбы. Три из них на счету Тейлора Бека, который вернулся на лёд после травмы и сразу же оформил хет-трик. Ещё один гол забил Пьянков.
— Первое и самое главное — это дисциплина с нашей стороны. Не имеем права хорошему сопернику, лидеру, давать такое преимущество. Да, где-то эмоции, где-то свои клюшки.. Важно, что не бросили играть и могли сравнять, — рассказал Владимир Епанчинцев, тренер команды.
Он также отметил, что наши хоккеисты проявили мужество и боролись до конца, а яркий третий период стал отличным стартом для следующих игр.
Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Северсталь» обыграла новосибирскую «Сибирь».
Источник фото: пресс-службы ХК Сибирь
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru