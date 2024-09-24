Группа «ВИС» заплатит 7,3 миллиона рублей за срыв сроков строительства четвертого моста

Арбитражный суд Новосибирской области обязал ООО «Сибирская концессионная компания» (входит в ГК «ВИС») выплатить неустойку за нарушение сроков строительства четвертого моста. В решении суда сообщается, что «Исковые требования мотивированы нарушением ответчиком сроков выполнения работ по соглашению и наличием в этой связи оснований для начисления неустойки»,

При этом, ГК «ВИС» вину не признала, объяснив это тем, что сроки были нарушены по независящем от компании причинам. В качестве возражений ответчиком указано, что «просрочка возникла по вине истца вследствие необеспечения полного финансирования строительства, невыполнения мероприятий по созданию внеплощадочной инфраструктуры, незавершения работ по подготовке территории строительства, наличия ошибок в проектной документации». На что правительство Новосибирской области привело свои контраргументы: «основные причины нарушения установленных сроков строительства связаны с действиями концессионера, выразившиеся в замене подрядчиков, внесении несогласованных с заказчиком изменений в проектную документацию, отставании работ по разработке соответствующих частей (томов) рабочей документации». Цитаты приведены из материалов дела.

В итоге, оценив доводы сторон, Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск министерства в полном объеме и постановил взыскать с «Сибирской концессионной компании» неустойку в размере 7,3 млн рублей.

Решение вступает в силу по истечении месячного срока с момента его принятия. До этого времени ответчик может его оспорить.

Четвёртый мост через реку Обь в Новосибирске возводится в рамках государственно-частного партнёрства. Соглашение о его строительстве региональное правительство заключило с дочерней компанией Группы «ВИС» — ООО «Сибирская концессионная компания» в 2017 году. Первоначально мост планировали сдать до конца 2022 года. Позже дату переносили несколько раз — сначала на 2023 год, позже сроки отодвинулись на 2024 год. За время строительства объект подорожал на 9 миллиардов.

Ранее редакция сообщала о том, что разрешение на строительство четвертого моста в Новосибирске продлили до декабря 2025 года.