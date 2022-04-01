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«ЭкоНива» готова оперативно завершить строительство завода по производству сыров

  • 01/04/2022, 12:09
Автор:
новости Новосибирска
Кроме того, компания планирует расширить ассортимент выпускаемой на предприятии продукции. За счет ингредиента для детского питания, который сейчас Россия поставляет из-за рубежа.

— В настоящее время для будущего завода уже изготовлено и частично доставлено оборудование, смонтированы несущие каркасы зданий трех главных производственных корпусов, произведен частичный монтаж внутренних и внешних ограждающих конструкций, выполняются подготовительные работы по инженерным сетям. «ЭкоНива» готова оперативно завершить строительство и ввести завод в эксплуатацию с возобновлением финансирования проекта, — сообщили в пресс-службе компании в ответ на запрос редакции.

Компания продолжает диалог относительно возобновления финансирования проекта с основным кредитором — Россельхозбанком. При этом ряд других банков также прорабатывает вопрос относительно своего участия в этом проекте, уточнили в «ЭкоНиве». Вопрос об увеличении стоимости проекта в компании не прокомментировали.

В пресс-службе также пояснили, что молочный завод группы «ЭкоНива» в Новосибирской области мощностью 1150 тонн молока в сутки — крупнейший на сегодняшний день инвестиционный проект компании. Помимо производства цельномолочной и кисломолочной продукции, здесь планируется выпускать до 35 200 тонн полутвердых и твердых сыров в год или около 100 тонн в сутки.

Также проект предусматривает строительство площадки по производству сухой сырной сыворотки степенью деминерализации 90%, так называемая «Деми-90», мощностью до 15 840 тонн в год.

— «Деми-90» — основной ингредиент для детского питания, в том числе заменителей грудного молока. Проект не имеет аналогов на российском рынке по масштабу и значимости, особенно в текущих экономических реалиях, — отмечают в компании. — До сих пор Россия импортирует до 90% сухой сыворотки «Деми-90» из западных стран.

В «ЭкоНиве» подчеркнули, что завершение строительства проекта в Новосибирской области позволит полностью обеспечить потребности российского рынка в основном ингредиенте для сухих детских смесей, в том числе заменителей грудного молока, а следовательно — сдерживать цены на эту продукцию на полке для конечного потребителя.

Напомним, на этой неделе пресс-служба мэрии сообщила о том, что глава города Анатолий Локоть обсудил перспективы сотрудничества с представителями сельскохозяйственного холдинга «ЭкоНива». В релизе отмечается, что «в Маслянинском районе скоро развернут крупнейшее в отрасли производство сыров».

Опрошенные Infopro54 участники рынка не исключили, что «ЭкоНиве» удастся договориться о финансирование проекта и возобновить его строительство, так как тема переработки сельхозпродукции сейчас стала очень актуальной. Особенно для Новосибирской области, которая вывозит в другие регионы большую часть произведенного молока. Один из участников рынка, пожелавший остаться неизвестным, добавил, что около 220 тонн молока в сутки принимает на переработку компания с иностранным участием — PepsiCo.

— Решения собственников иностранных компаний, работающих в России, совершенно непредсказуемы. Риски остановки производства, когда не только люди потеряют работу, но и придется оперативно решить вопрос, куда перенаправлять 220 тонн молока в сутки — велики. Так что вполне логичным было бы возобновление проекта «ЭкоНивы» — они могут взять на себя большой объем переработки молока, — пояснил собеседник редакции.

Председатель совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйство Новосибирской области (АККОН) Алексей Сальников отметил, что фермеры давно ждут запуска сырзавода, чтобы иметь понятный рынок сбыта продукции.

— По моей информации, там не хватило около 30% на дофинансированние проекта, то есть он очень близок к запуску. На мой взгляд, его нужно дофинансировать любым способом и запустить. Для области это будет серьезный прорывной момент, — считает Сальников.

У «ЭкоНивы» изменились планы на проекты в Новосибирской области

Холдинг «ЭкоНива» реализует в Новосибирской области несколько инвестиционных проектов в сфере АПК. Самый крупный — строительство завода по переработке молока и производству сыров. Первый пусковой комплекс молочного завода ООО «Сибирская Академия Молочных Наук» (входит в холдинг «ЭкоНива») планировало сдать во втором квартале 2021 года. Цех по деминерализации и сушке сыворотки — в третьем квартале 2021 года. На реализацию этого проекта холдинг привлек кредит в «Россельхозбанке» в размере 19 млрд рублей. В июне 2020 года пресс-служба банка сообщала, что «Россельхозбанк» и ГК «ЭкоНива» разработали стратегию нового этапа развития группы компаний по модели вертикально интегрированного агрохолдинга. В рамках реализации стратегии лидер молочного рынка России планировал увеличить поголовье КРС и объем производства сырого молока, расширить собственную кормовую базу и существенно нарастить перерабатывающие мощности. В частности, отмечалось, что для расширения кормовой базы до 2021 года группа компаний начнет возведение 2 комбикормовых заводов в Новосибирской и Рязанской областях мощностью производства до 10 тонн в час рассыпного комбикорма и до 2 тонн в час гранулированного комбикорма.

Фото: pixabay.com, автор- Dimhou

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Рубрики : Бизнес Агропром

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : санкции производство инвестиции бизнес агропром


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