Грузоперевозчики Сибири запросили поддержки у государства

— В последние дни транспортные компании столкнулись со значительным увеличением себестоимости перевозок. Резко подорожали техника, запасные части и расходные материалы. С каждым днем все больше транспортных предприятий приходят к выводу, что в новых условиях их бизнес становится убыточным, — говорится в обращении грузоперевозчиков, поступившем в редакцию. — Без реальной помощи со стороны государства перевозчикам будет очень трудно не утратить рентабельность, поддерживать в рабочем состоянии технику, а главное, сохранить трудовые коллективы. Между тем, транспортная отрасль — это кровеносная система экономики. Своевременная доставка на склады и в магазины продуктов питания, лекарств, товаров народного потребления и других социально значимых грузов зависит от бесперебойной работы автомобильного транспорта.

Сибирская ассоциация автомобильных перевозчиков (СААП) обратилась к правительству России с просьбой принять срочные меры для стабилизации ситуации в транспортной отрасли. Вот что предлагает ассоциация:

— снижение розничных цен на ГСМ до 30-35 рублей за литр за счет уменьшения акцизов

— дотации на сохранение рабочих мест в размере МРОТ за сотрудника

— отсрочка на год по налогам и сборам, а также по выплате кредитов

— льготные кредиты для предприятий, осуществляющих автомобильные грузоперевозки (со ставкой 3-5% годовых для займов на сумму до 10 млн рублей)

— отсрочка по уплате лизинговых платежей, минимальные процентные ставки по договорам лизинга

— срочная организация поставок в Россию запасных частей и расходных материалов для грузового транспорта через Таможенный союз

— временная отмена транспортного налога.

По мнению СААП, предлагаемые меры позволят снизить себестоимость перевозок, сохранить рабочие места и автопарк, в целом поддержать бизнес транспортных компаний. Ассоциация просит правительство поддержать данные меры и приступить к их реализации уже с первого апреля 2022 года.

Напомним, в связи с военной операцией России на Украине многие зарубежные страны ввели против РФ экономические санкции. В результате иностранные контрагенты начали отказываться от поставок в Россию или из России товаров.

Предоставлено пресс-службой СААП