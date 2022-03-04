Две крупнейшие системы бронирования и продаж авиабилетов расторгли дистрибуторские отношения с «Аэрофлотом»

Зарубежные системы бронирования — американская Sabre и испанская Amadeus —отключили перевозчика от дистрибуции, сообщает «Коммерсант».

В Sabre подчеркнули, что удалят всю информации о рейсах «Аэрофлота» из своей GDS, торговых площадок, турагентств и турпорталов «для совершения покупок, бронирования и обслуживания авиабилетов». Аналогичное сообщение распространила Amadeus. В «Аэрофлоте» подчеркнули, что «продолжат обеспечивать перевозку пассажиров».

Эксперты говорят, что гораздо большую угрозу представляет отключение инвенторных систем, где хранятся все данные о работе авиакомпании, от расписания до емкости флота. Подобный шаг, которого опасаются и другие перевозчики, полностью остановит продажи. Из крупнейших компаний к системам отечественного бронирования полностью подключена только Utair.

Большинство российских перевозчиков подключены к трем крупнейшим системам бронирования: Sabre, Amadeus и Travelport (Великобритания). Их GDS — это глобальные распределительные системы, которые есть у каждого из провайдера.

«Победа» c 2020 года использует новую систему бронирования испанской Newshore, интегрированной с Navitaire (структура Amadeus), на которой перевозчик работал до этого. S7 и «Уральские авиалинии» полностью подключены к Amadeus. К российской системе бронирования «Леонардо» (структура крупнейшего игрока «Сирена Тревел») подключены 59 компаний, из которых только один крупный перевозчик — Utair — пользуется ею как инвенторной. Среди других клиентов NordWind, RedWings и чартерные рейсы «России».

Именно отключение инвенторной системы, где хранится информация о расписании, наличии мест, тарифах, емкостях воздушных судов, может быть фатально для перевозчиков.