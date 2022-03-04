Правительство региона и ритейлеры не видят предпосылок для перебоев с продуктами питания

— В свете последних событий, которые складываются в мире и стране, мы понимаем, что вопрос о ситуации с обеспечением населения продуктами питания, о ситуации на потребрынке стоит достаточно остро, и мы делаем все, чтобы эта ситуация была управляема и предсказуема, — заявил на пресс-конференции министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров. — Единственная проблема заключается в том, чтобы противостоять фейкам, с помощью которых ситуацию пытаются раскачать в информационном поле. На это будем оперативно реагировать. Для этого у нас есть все возможности. Очень надеемся на адекватность наших граждан в принятии решений по закупке определенного объема товаров.

Чиновник пояснил, что ведомство ежедневно мониторит ситуацию с ценами по 11 товарным группам и направляет эти данные в федеральный Минпромторг для «принятия верных управленческих решений». Он также напомнил, что в стране продолжает действовать постановление правительства РФ №530, согласно которому на 24 позиции социально-значимых товаров установлены ограничения по торговой наценке — не более 10%.

Он пояснил, что у правительства региона есть тесный контакт с представителями федерального сетевого ритейла. Практически все федеральные сети имеют в Новосибирской области не только магазины, но и распределительные центры.

— Это мощные предприятия, которые имеют продовольственные запасы по разным товарным группам от нескольких недель до нескольких месяцев и за счет них постоянно восполняется выбывающий товар на полках, — говорит Гончаров.

— По цепочкам поставок мы не фиксируем никаких нарушений. Весь ассортимент социально-значимых товаров производится в России, плюс мы держим на них наценку на минимальных значениях, — говорит она. — Мы не заинтересованы в росте цен, так как это негативно влияет на покупательскую способность населения и трафик. Если поставщики обращаются с запросами на повышение закупочной цены, то мы изучаем все факторы на предмет обоснованности и стараемся найти компромиссы.

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Руководитель региональной дирекции сети «Мария Ра» Дмитрий Провоторов также заявил, что ситуация с запасами и ценами в магазинах сети управляемая. Он напомнил, что «Мария Ра» — алтайская компания, то есть близка к стратегически важным продуктам питания и сможет обеспечить хороший запас и ценовое предложение ключевых продуктов. Никаких рисков он не видит.

Что касается влияния санкций на ассортимент в магазинах, по словам Гончарова, по некоторым товарным позициям доля местных производств достигает от 50 до 80%.

— Наше сельское хозяйство находится в устойчивом состоянии, готовится к новой посевной кампании. Мы не видим рисков и предпосылок для перебоев с поставками основных продуктов питания, — пояснил министр.

Кроме того, в состав ритейлеров также входят производственные компании, которые сами выращивают и перерабатывают продукцию.

— Поставщик или производитель не может просто прийти к нам и сказать, что он повышает цену. У каждой крупной региональной и федеральной сети есть свое собственное производство и товары, которые они выпускают под собственной торговой маркой (СТМ). Мы эксперты по формированию себестоимости по большинству категорий товаров, — говорит Дмитрий Провоторов.

Ситуация с перебоями в поставках импортных товаров, по мнению Гончарова, временная. Совместно с федеральным Минпромторгом регионы сейчас прорабатывают товарные коридоры с зарубежными партнерами, которые будут содействовать в получении и доставке товаров.

— Мы работаем в рыночных условиях, и я не исключаю, что какие-то предприятия, в том числе торговые, а также поставщики будут использовать ситуацию в своих прагматичных целях (Поднимать цены. — Ред.). Задача нашего мониторинга и взаимодействия с ритейлерами состоит в том, чтобы оперативно на это реагировать. Для этого мы тесно взаимодействуем с антимонопольной службой, — говорит Андрей Гончаров. — В 2020 году у нас возникали прецеденты, когда по чей-то «доброй воле» в регионе вдруг возникли проблемы с гречкой, туалетной бумагой и т. д.: они одномоментно начинали исчезать с полок магазинов. Мы поправили ситуацию в считанные часы. На днях по нашим каналам поступила информация об определенном дефиците у крупного регионального поставщика белокочанной капусты. В телефонном режиме в течение 10-15 минут мы нашли производителя на территории нашей области, и он в полном объеме возместил поставщику всю потребность. Думаю, что сложившаяся ситуация в какой-то мере пойдет на пользу нашим предпринимателям, так как они получат возможность выйти на торговые предприятия и реализовывать свою продукцию.

Если прецеденты резкого роста цен все-таки будут возникать, то министр рекомендовал гражданам и компаниям сообщать эту информацию на горячую линию ФАС. С ней может работать и региональный минпромторг, но только в том случае, если сообщение не будет обезличенным. С анонимными источниками ведомство работать не собирается, так как не понимает, какие цели они преследуют.

Кроме того, он напомнил, что у государства в целом есть опыт госрегулирования цен на ряд товаров. Например, в 2021 году по сахару и подсолнечному маслу, когда цены на них резко начали расти по всей стране. В итоге проблема была решена достаточно быстро: выстроены цепочки поставок с сахарными заводами южных регионов России и волна ажиотажного спроса была погашена.

Нынешний рост цен на картофель, морковь и мясо министр назвал сезонными и сказал, что в таких ситуациях, по многолетней практике, рынок регулирует сам себя. Государству вмешиваться в эти процессы не стоит.

Глава регионального Минпромторга также напомнил, что в регионе продолжают работать все ярмарки, которые пользуются спросом у населения. Согласно договоренности с органами власти, поставщики, которые представляют на них свои товары, должны выставлять цены на 10-20% ниже рыночных. За это они получают льготы по размещению на ярмарке. Ежедневный товарооборот по трем социальным ярмаркам в регионе составляет около 2 млн рублей в день.