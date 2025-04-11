Грузоперевозчики в Новосибирске пожаловались на китайских и монгольских коллег

Участники рынка грузоперевозок в рамках обучающего семинара «Обеспечение безопасности дорожного движения при перевозках грузов автомобильным транспортом», который прошел в Новосибирске, обсудили ключевые проблемы отрасли. Об этом рассказали в пресс-службе АО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» (НИИАТ).

В списке наиболее острых проблем — дефицит квалифицированных кадров, высокая себестоимость организации перевозок, недостаточная подготовка водителей категории «Е», снижение прибыли и маржинальности транспортных компаний, падение тарифов на 11%, рост стоимости транспортных средств и лизинга до 30-40%.

Отдельно темой для дискуссии стала высокая конкуренция на рынке. Участники семинара отметили, что мелкие перевозчики работают в «серой» зоне, в результате добросовестные игроки оказываются в неконкурентных условиях. Еще одна боль — непрозрачная и слабо регулируемая деятельность иностранных перевозчиков из Китая и Монголии.

— Международные перевозки переориентировались на восточные и южные направления. В сложившейся ситуации необходимо обеспечивать равные условия для российских и иностранных перевозчиков из стран Азии, — заявили представители отрасли.

Прогнозируя развитие ситуации на рынке, участники семинара отметили, что отрасль ожидают масштабные преобразования, включая сокращение числа отечественных перевозчиков и рост доли иностранных, «обеление» рынка за счет цифровизации, а также развитие технологий беспилотного транспорта.

Руководитель комитета по транспорту и логистике НОО «ОПОРА РОССИИ», генеральный директор транспортной компании ООО «Агент-Контейнер» Дмитрий Колодаев подтвердил Infopro54, что проблема равнозначного взимания платы с отечественных перевозчиков и перевозчиков Юго-Восточной Азии, действительно существует. Она обсуждалась в комитете по транспорту «ОПОРЫ РОССИИ».

— Перевозчики Юго-Восточной Азии нередко завозят груз с превышением нормозагрузки транспортного средства и нагрузки на ось автомобиля. При этом российские перевозчики за то же самое регулярно получают штрафы из системы «Платон», — пояснил собеседник редакции.

По его словам, реготделение «ОПОРЫ РОССИИ» сейчас прорабатывает предложение о создании реестра иностранных перевозчиков, въезжающих на территорию РФ.

— Это необходимо как в целях контроля перемещения транспортных средств и собственников фур, так и для обеспечения безопасности движения подобных машин на территории России, — подчеркнул Дмитрий Колодаев.

Напомним, ранее Вячеслав Трунаев, президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков (СААП), предупреждал, что на рынок автомобильных грузоперевозок в 2025 году окажет серьезное влияние разрешение перевозчикам из стран Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия) осуществлять внутрироссийские перевозки. На профессиональном языке это называется каботажными перевозками.

— Сегодня российские транспортные компании по многим статьям проигрывают соседям по экономическому союзу: у тех меньше налоговая нагрузка, они имеют гораздо больше возможностей в приобретении европейской техники и запчастей. Все это позволит им работать в более выгодных экономических условиях. Наши же перевозчики пока ничем не могут сдержать рост себестоимости своих услуг: увеличивается налогообложение, из-за падения курса рубля взлетают вверх цены на импортную технику и запчасти, все дороже обходится рабочая сила. Из-за возросшей себестоимости небольшие транспортные компании находятся на грани банкротства и вынуждены продавать машины, — говорил Трунаев.

Ранее редакция сообщала о том, что грузоперевозчики раскритиковали китайские фуры на конференции в Новосибирске.