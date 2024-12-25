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Грузоперевозчики ждут резкого ужесточения конкуренции

  • 25/12/2024, 09:14

Вячеслав Трунаев, президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков (СААП):

Грузоперевозчики ждут резкого ужесточения конкуренции— На рынок автомобильных грузоперевозок в 2025 году окажет серьезное влияние разрешение перевозчикам из стран Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия) осуществлять внутрироссийские перевозки. На профессиональном языке это называется каботажными перевозками. Планируется, что брать заказы на них транспортные компании из ЕАЭС смогут с 1 марта 2025 года. Речь идет о том, что иностранный перевозчик, заехав в нашу страну и разгрузившись здесь, сможет в течение недели осуществить еще и 3 последовательных внутрироссийских рейса. Да, такие перевозки для иностранцев обставлены рядом условий. Например, на каждый рейс надо будет получать разрешение Ространснадзора. Тем не менее российские перевозчики очень встревожены предстоящим ужесточением конкуренции из-за допуска на внутренний рынок коллег из ЕАЭС. Дело в том, что конкуренция на внутрироссийском рынке грузоперевозок в последние 2 года и без того сильно ужесточилась, потому что на него вышли отечественные компании, занимавшиеся международными автоперевозками. Теперь добавятся еще и иностранные перевозчики.

Сегодня российские транспортные компании по многим статьям проигрывают соседям по экономическому союзу: у тех меньше налоговая нагрузка, они имеют гораздо больше возможностей в приобретении европейской техники и запчастей. Все это позволит им работать в более выгодных экономических условиях. Наши же перевозчики пока ничем не могут сдержать рост себестоимости своих услуг: увеличивается налогообложение, из-за падения курса рубля взлетают вверх цены на импортную технику и запчасти, все дороже обходится рабочая сила. Из-за возросшей себестоимости небольшие транспортные компании находятся на грани банкротства и вынуждены продавать машины.

Автор фото: Ильнар Салахиев, предоставлено пресс-службой СААП

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