В Особой экономической зоне под Новосибирском примут более 50 резидентов

На следующей неделе будет подписано соглашение о создании «Особой экономической зоны». Оно наделит организацию ООО «Северный Парк Развитие» статусом Управляющей компании ОЭЗ «Новосибирск» и позволит начать регистрацию первых резидентов. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Управляющей компании ОЭЗ «Новосибирск» Александр Низовских.

— Форма частной ОЭЗ позволяет управляющей компании оперативно предоставлять участки, быть гибкими и независимыми в ценовой, финансовой и технической политике. С другой стороны, государство контролирует УК, помогает в развитии площадки, гарантирует наличие преференций и льгот, — подчеркнул он.

По словам Низовских, осваивать ОЭЗ управляющая компания планирует поэтапно. На первом этапе речь идет о площадке в 406 га. Из них 192 займут резиденты, 196 якорный резидент, аффилированный с УК, — Новосибирский транспортный терминал (реализует свой проект мультимодального логистического комплекса), 50 га отводится под создание инфраструктуры ОЭЗ.

— Заполнять площадку планируем до 2035 года. Всего на ней планируется разместить около 20 резидентов. Часть из них уже известна. Это четыре компании с пятью проектами: компания «Гарант» с проектом безотходной лесопильной линии, компания по производству тротуарной плитки и компания по производству электротехнического оборудования. Совокупная стоимость проектов — 9 млрд рублей, планируется создать 700 рабочих мест, — перечислил Низковских.

Ранее министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников сообщал, что одним из первых иностранных резидентов особой экономической зоны Новосибирска может стать китайская логистическая компания.

На втором этапе будет осваиваться площадка в 346 га. На ней управляющая компания планирует посадить не менее 30 резидентов. Срок ее заполнения также составляет порядка 10 лет.

— Первые резиденты смогут подключаться к инфраструктуре, которую предоставил «Промышленно-логистический парк» уже с лета 2026 года. В перспективе двух-трех лет в ОЭЗ будет создана собственная инфраструктура. Кроме того, в парке будут создаваться производственные помещения для резидентов — представителей малого и среднего бизнеса, — заявил представитель УК.

Как отметил Александр Низовских интерес к размещению на территории ОЭЗ со стороны российских инвесторов устойчивый. Уже проходят переговоры о размещении производств строительных материалов, упаковки, предприятий химической и пищевой промышленности, а также логистических компаний. Стабильный интерес наблюдается со стороны международных, в частности, китайских инвесторов. В ближайшее время он планирует представлять новосибирскую ОЭЗ в составе делегации торгпредства России в Чэнду (Китай).

— Для того, чтобы стать резидентом ОЭЗ нужно проинвестировать в проект минимум 120 млн рублей, но пока мы рассматриваем проекты стоимостью 300- 400 млн. При наличии готовой документации статус можно получить в течение месяца. Преференции резидентам ОЭЗ гарантированы федеральным законодательством это налоговые и таможенные льготы, которые позволяют бизнесу развиваться и быть рентабельным, — подчеркнул Александр Низовских.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск получит 20 млрд рублей на инфраструктуру и льготные кредиты на инвестпроекты.