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«На Востоке нас тоже особо никто не ждет»

  • 25/12/2024, 09:19

Руслан Копцев, руководитель комитета по информационным технологиям Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ»:

«На Востоке нас тоже особо никто не ждет»— Трендом, который развивается уже несколько лет и сохранится в 2025 году, является курс на Восток. Я, как поставщик деталей машин и оборудования из Китая, скажу, что в этом деле все очень непросто, начиная от платежей поставщикам и фабрикам, заканчивая языком и разностью менталитетов. Если вы захотите что-то привезти в Россию из КНР, то, с одной стороны, столкнетесь с массой предложений, но с другой ― как из них отфильтровать реальные? Если мы говорим про экспорт, то нас там тоже особо никто не ждет. Выстраивание сотрудничества с китайскими партнерами ― длительный и непростой процесс, только на десятую чашку чая с вами, может быть, начнут разговаривать.

Автор фото: Юлия Глушкова, предоставлено пресс-службой Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ»

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