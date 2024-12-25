«На Востоке нас тоже особо никто не ждет»

— Трендом, который развивается уже несколько лет и сохранится в 2025 году, является курс на Восток. Я, как поставщик деталей машин и оборудования из Китая, скажу, что в этом деле все очень непросто, начиная от платежей поставщикам и фабрикам, заканчивая языком и разностью менталитетов. Если вы захотите что-то привезти в Россию из КНР, то, с одной стороны, столкнетесь с массой предложений, но с другой ― как из них отфильтровать реальные? Если мы говорим про экспорт, то нас там тоже особо никто не ждет. Выстраивание сотрудничества с китайскими партнерами ― длительный и непростой процесс, только на десятую чашку чая с вами, может быть, начнут разговаривать.

Автор фото: Юлия Глушкова, предоставлено пресс-службой Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ»