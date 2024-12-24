Для ремонта мостов в мэрии Новосибирска ищут сильных подрядчиков

В 2024 году подрядчики провели ремонт части Димитровского моста с общим объемом финансирования 71 млн рублей. Масштабные работы по капремонту объекта на 555 млн рублей запланированы на 2025 год. Об этом во время прямого эфира напомнил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. При этом он отметил, что необходимо устранить еще часть недоделок на Октябрьском мосту. Глава города сообщил, что муниципалитет вынужден был запустить этот объект в шестиполосном движении с недоделками, так как в противном случае город зимой на мосту встал бы в 10-11-ти бальные пробки.

— Сейчас мы ищем сильных подрядчиков и изыскиваем возможности для того, чтобы определить последовательность ремонта, чтобы снова не проводить работы сразу на двух мостах. Димитровский нужно капитально ремонтировать в первую очередь, а состояние Октябрьского позволяет подождать несколько месяцев. Тем не менее, в 2025 году мы будем пытаться отремонтировать оба моста, — заявил Кудрявцев.

Он подчеркнул, что работу нужно провести так, чтобы достаточно долгое время к этим объектам не возвращаться.

Напомним, из-за того, что в 2024 году привлеченный МКУ «Гормост» подрядчик не сумел выполнить работы по ремонту проезжей части Димитровского моста, 11 декабря мэрия ввела режим повышенной готовности на участке улично-дорожной сети от проезда Энергетиков до проспекта Димитрова. Прокуратура города объявила это решение незаконным и выдала предостережение первому заместителю мэра о недопустимости нарушения закона. Прокурор города также обратился в Центральный районный суд Новосибирска с административным исковым заявлением о признании недействующим постановления мэрии.

Ранее редакция сообщала о том, что режим повышенной готовности планируют ввести на мосту в Новосибирске.