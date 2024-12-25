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Все затраты на застройщика переложить невозможно

  • 25/12/2024, 09:32

Максим Федорченко: координатор по Сибирскому федеральному округу Национального объединения строителей (НОСТРОЙ):

Все затраты на застройщика переложить невозможно— Рассчитываю, что в 2025 году застройщикам и органам власти удастся прийти к консенсусу в части социального взноса. Постановка задачи о необходимости строительства соцобъектов — правильное решение, так как к 2024 году в Новосибирске сформировался серьезный дисбаланс между жильем и соцобъектами. Однако метод решения этой проблемы оставляет желать лучшего.

Все затраты на застройщика переложить невозможно. И не только потому, что сейчас сложная экономическая ситуация. Практика других регионов показывает, что детские сады и школы — только первая ласточка. Дальше мы будем говорить о дорогах и их содержании, о ливневках, больницах, библиотеках, почтах, участковых пунктах милиции и т.д. Если мы начнем перечислять все, чем должен быть обеспечен новосел в новом жилье, то это окажется весь список услуг, которые предоставляет государство и муниципалитет. Странно, что их создание мы пытаемся возложить на застройщика, а в конечном итоге — на покупателя, так как застройщик вложит все эти затраты в стоимость квартиры. Если покупатель должен сам за все заплатить, то, может быть, нам тогда нужно по-другому выстраивать налоговую политику? Застройщики готовы нести социальную нагрузку, но она не должна доходить до абсурда.

Автор фото: Елена Калькаева

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