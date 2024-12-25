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Меры господдержки АПК нужно пересматривать

  • 25/12/2024, 09:22

Василий Пронькин, экс-министр сельского хозяйства Новосибирской области, экс-директор по развитию ГК «Горкунов»:

Меры господдержки АПК нужно пересматривать— Лично мне хотелось бы в 2025 году увидеть стабильную работу отрасли, скорейшее восстановление нормальных условий для роста инвестиций в АПК, так как при острейшем дефиците рабочих рук в селе нужен переход на бо́льшую автоматизацию и роботизацию производственных процессов, особенно в молочном животноводстве. Это пожелания, но дорогу осилит идущий. Я думаю, что к новым условиям работы нужно срочно адаптироваться не только аграриям, но органам власти. В частности, нужно пересматривать меры государственной поддержки, менять приоритеты. У нас сегодня многие говорят о дефиците кадров в селе, что люди не хотят работать в животноводстве, поэтому идет сокращение поголовья коров. Может, сегодня нужно сделать приоритет именно на поддержку животноводства, технологическое переоснащение и роботизацию предприятий, а не вливать все деньги в растениеводство и потом помирать над этим зерном, так как вывезти его из региона проблематично, субсидий и вагонов постоянно не хватает? Животноводство дает рабочие места, востребованную продукцию. В Томской области технологичные проекты в сфере АПК уже есть. В Новосибирской области тоже появляются, например в ЗАО «Племзавод «Ирмень».

Фото предоставлено пресс-службой правительства НСО

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