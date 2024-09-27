Ограничители высоты для фур сорвали на Хилокском в Новосибирске

Жители Хилокского микрорайона Новосибирска показали, что ограничители проезда для грузового транспорта на улице Малыгина оборвали.

— Я не знаю, кто их оборвал. Специально, поди. Сами же они не могли по бокам оборваться, — говорит жительница Хилокского в группе «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!».

Напомним, что выходцы из Средней Азии заняли заброшенные казармы военной части и превратили их в склады для овощей и фруктов. Кроме того, они организовали здесь хостелы, бани, кафе, установили собственную бензоколонку и стали разводить баранов на убой.

Несмотря на наличие знака «Движение грузовых автомобилей запрещено», иностранные специалисты продолжали работать. Однако 23 сентября этому был положен конец: на территории установили ограничитель для фур. Хотя, местные жители не исключали того, что настырные водители прорвутся к своим складам.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Хилокского жилмассива в социальных сетях пожаловались на незаконный автовокзал, который стихийно появился около жилых домов в микрорайоне левобережья.