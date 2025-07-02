Губернатор Андрей Травников наградил стобалльников ЕГЭ в Новосибирске

На губернаторском приёме «Золотые надежды России», который прошел в правительстве Новосибирской области, чествовали выпускников школ, получивших 100 баллов по результатам ЕГЭ, а также отличников.

Глава региона Андрей Травников отметил, что в этом году 100 баллов по результатам госэкзаменов набрали 65 выпускников. При этом, каждый седьмой выпускник 2025 года —медалист.

— В 2025 году значительно увеличилось количество тех, кто сдавал профильную математику. За последние годы практически в три раза увеличилось количество тех, кто сдаёт информатику. Многие выбрали химию и биологию, — подчеркнул Травников.

Поздравляя выпускников, губернатор посоветовал им выбирать те профессии, специальности, которые позволят сразу после завершения университета приступить к самостоятельной работе по выбранной профессии. Это врачи, педагоги, программисты, инженеры, строители.

Участники мероприятия также поздравили и поблагодарили за работу ветеранов педагогического труда.

Ранее сегодня ребята-стобалльники, их родители и наставники, по традиции, возложили цветы и венки к Вечному огню на мемориальном комплексе «Монумент Славы».

Напомним, по данным Минобразования, в Новосибирской области ЕГЭ в этом году сдавали 15 тысяч выпускников (в 2024 году — 14 127 человек), из них 13,5 тысяч — выпускники этого года. В регионе с каждым годом растет интерес к естественно-научным предметам. В новосибирских вузах на учебный год 2025/26 запланировано 15 154 бюджетных места. Это на 150 мест больше, чем было в 2024 году, и на 259 мест превышает показатель 2023-го. Правительство области утвердило список мест по целевому обучению в высших учебных заведениях, которое будет оплачиваться из бюджета.