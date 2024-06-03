IEK Group вложит 1 млрд рублей еще в одно предприятие в Новосибирске

IEK Group планирует построить в Новосибирске предприятие по производству металлических корпусов для электротехнических шкафов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в компании. Объем инвестиций в проект составит не менее 1 млрд руб. Запуск производства намечен на 2026 года. Металлические корпуса применяются в электротехнической отрасли, а также в сфере телекоммуникации.
— Предприятие займет площадь в 8 тыс. кв. м. Каждый месяц на нем будут выпускать 30 тыс. единиц продукции. На первом этапе объем производства составит около 1 млрд руб. в год, — уточняет издание.
На прошлой неделе на пресс-конференции исполнительный директор IEK Group Михаил Горбачев сообщал, что компания планирует запуск производства корпусов для электротехнических шкафов в Новосибирске.
В марте 2022 года замдиректора департамента ГК IEK Виктор Алексеев сообщал, что компания планирует построить в ПЛП еще один складской комплекс и уже взяла под него в аренду землю.
— Плюс хотим построить здесь еще одно промышленное предприятие для изготовления металлических шкафов, нам стало накладно возить их из европейской части. Наше руководство приняло решение начать строительство, — говорил Алексеев.
IEK GROUP — российский производитель и поставщик электротехнической и светотехнической продукции. Основные производственные площади IEK GROUP расположены в России — в Тульской и Новосибирской областях.
Ранее редакция сообщала о том, что IEK GROUP вышла на рынок возобновляемой энергетики.
Иллюстрация пресс-службы компании.
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