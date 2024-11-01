Губернатор Андрей Травников рассказал о повышении зарплат бюджетникам на 16%

С 1 ноября 2024 года бюджетникам Новосибирской области неуказных категорий будут проиндексированы на 16,2%. Об этом в прямом эфире телеканала ОТС рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он уточнил, что решение уже принято.

— Мы стараемся индексировать зарплату бюджетников не только указных, но и так называемых неуказных категории вслед за ростом средних доходов по экономике. Этот показатель два года подряд бьет рекорды, превышает все наши первоначальные и даже скорректированные планы. На сегодняшний день накопленный рост доходов по экономике составляет 16,2% за этот год. Соответственно, с сегодняшнего дня очередная индексация зарплат для бюджетников неуказанных категорий составит плюс 16,2%, — отметил глава региона.

К неуказанным категориям, в частности, относятся сотрудники государственных и муниципальных учреждений, которые напрямую не занимаются, например, педагогической или медицинской деятельностью, но работают в соответствующих учреждениях.

Напомним, по данным Минфина Новосибирской области, ключевое влияние на приростную динамику доходов региона оказывает НДФЛ. Из-за роста зарплат поступления по этому налогу растут более быстрыми темпами, чем планировалось.

Ранее редакция сообщала о том, что «зарплатная гонка» подстегнула рост зарплат в Новосибирске более чем на 20%.