В Новосибирске по 45 адресам не вывозился мусор

В Новосибирске выявлено 45 адресов, где в течение длительного времени не производилась очистка мусорных баков.

По информации прокуратуры Новосибирской области, в ходе проверок было установлено, что коммунальные услуги либо предоставлялись с опозданием, либо не предоставлялись вовсе.

— И.о. министра жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области Евгению Назарову объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона, директору МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» Александру Южакову внесено представление об устранении выявленных во время рейдов нарушений, в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении, — говорится в заявлении ведомства.

Перед региональным оператором поставлена задача в кратчайшие сроки обеспечить высокое качество услуги по вывозу твёрдых коммунальных отходов. Органы прокуратуры области продолжат свои надзорные мероприятия.

Ранее редакция сообщала о том, что в «Спецавтохозяйстве» прокомментировали жалобы на вывоз мусора в Новосибирске.