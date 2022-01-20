Местное самоуправление — в районы, мэров — в вертикаль

Кто «гораздее» в местном самоуправлении?

— Андрей Борисович, сейчас идет активное обсуждение будущей реформы местного самоуправления. Точки зрения высказываются различные, где-то противоречивые. О чем, в плане этой реформы, можно сегодня уже точно сказать? Что точно ждет местное самоуправление на территории Новосибирской области?

— На федеральном уровне рассматривается закон, который придет на смену 131-ФЗ. Начнется реформа местного самоуправления. Будут сокращаться поселковые советы, их полномочия будут уходить в районные советы, городские округа и Заксобрание. Это все — в контексте принятых изменений в Конституцию РФ.

— То есть правильно ли я понимаю, что 131-ФЗ показал свою неэффективность?

— Да, он оказался неэффективен. На определенном этапе он свою роль сыграл. Но в данный момент необходимо принимать новый закон, повышать эффективность управления на территориях. К сожалению, за последнее время, если говорить о поселковых советах, присутствие депутатов там себя уже не оправдывает. Зачастую бывает, что идут в депутаты по просьбе. Фактически контингент депутатов, которые есть в поселковых советах, по качественному составу не выполняет тех задач, что на него возложены. Поэтому сейчас должна качественно улучшиться система управления, стать более понятной и наиболее управляемой. Ее решили сделать проще.

— А что планируется по главам сельсоветов?

— То же самое. Зачастую бывает, как во время Гражданской войны: людей ищут и упрашивают стать главами. А бюджет — копеечный, полномочий — кот наплакал. Потому уже сейчас, и это происходит на протяжении длительного времени, районные администрации берут на себя многие из «поселковых» полномочий, потому что у многих глав отсутствует должное образование, опыт, где-то и желание работать. Поэтому районы выполняют много работ за глав поселковых администраций. Это очевидный факт.

Мэрия Новосибирска опасается ограничения полномочий А если в каком-то селе, к примеру, люди не довольны тем, как у них вывозят мусор, или где-то нужно водонапорную колонку починить. Теперь, получается, что сельским жителям по этим вопросам нужно обращаться не ниже уровня района? Не скажется ли это на времени решения проблем?

— Роль руководителей поселков будут выполнять старосты, они будут ездить в район заниматься этими вопросами. В любом случае районы уже на себя эту обязанность взяли и принимают это как должное. Очень большая проблема у территорий: есть, к примеру, рабочий поселок, там один глава, а есть еще глава района. В большинстве случаев нет взаимопонимания по решению вопросов, но есть конфликты, выяснения, кто «гораздее» как глава местного значения.

— Старосты будут назначаться в районе или их будут выбирать жители поселков?

— Они будут назначаться в районе, но на сходах граждан их будут представлять, и граждане смогут высказывать свои мнения. Предполагается, что на пост старост будут назначаться люди, пользующиеся уважением, люди, с мнением которых будут считаться. Опять же, возвращаясь к главам: если назначать человека без учета мнения граждан, то, как правило, люди плюнут на него, и на этом дело закончится.

— Не возникнет ли здесь субъективный фактор, что назначать будут исходя из симпатий главы района, а жители, наоборот, этого человека не воспримут?

— Глава района не заинтересован идти по пути, по которому идем сейчас. Думаю, что сейчас главе района предстоит работать над привлечением людей, которые могли бы представлять интересы граждан.

— Какой главный принцип, по которому старосты будут назначаться? Какое качество для этого требуется в первую очередь?

— Прежде всего, это опыт управления. Далее — авторитет в районе и в селе, где человек проживает. Думаю, что это будут основные критерии, по которым глава и староста смогут эффективно работать. Вообще, подбор руководящего состава — очень кропотливая работа. К сожалению, так называемая кадровая скамейка запасных — скудная, и за последние годы мы не научились, не переняли опыт Советского Союза, когда готовили 3—4 человека, которые ждали, когда они получат соответствующую должность. А у нас так: приспичило — и начинаем человека искать. А надо работать постоянно, главы районов должны об этом знать, это должно быть отдельным направлением их деятельности. Если будем делать все с налета, реформа потерпит крах. Все потонет на первичном уровне, останемся на месте.

Финансовая сторона дела

— Как будет финансироваться решение вопросов того или иного села. Средства будут закладываться в районные бюджеты или изыскиваться по мере необходимости?

— В районных администрациях будет все учитываться и просчитываться. Мы об этом поднимали вопрос, о скудности бюджета на данный момент. К этому тоже надо основательно подойти, чтобы мы вновь не остались на тех же позициях, на которых сейчас: рассуждать рассуждаем, а денег нет. Поэтому реформа предполагает определенные денежные вливания, чтобы люди увидели, что жить стало лучше.

Я откровенно скажу: бываю в области, бывая в муниципальных образованиях — время пришло, надо что-то делать. Моя точка зрения такая.

— Как эта реформа повлияет на распределение средств из областного бюджета?

— При отработке предложений по бюджету на следующий год это, вероятно, будет идти отдельным направлением. Этому будет уделяться особое внимание, потому что, сами понимаете, реформа затевается в преддверии больших выборов в 2023 и 2024 годов. Если не поддерживать это все финансово, то просто-напросто будем пробуксовывать.

«Собственно, то, ради чего…» и мэры-«фрондеры»

— Вы сказали о выборах. Как предполагается влияние реформы на ход и результаты выборных кампаний?

— Эффективность власти также будет рассматриваться во время и в преддверии выборов. Как мы знаем, 2023 год — это выборы исполнительной власти и большинства губернаторов, 2024 год — выборы президента (а также мэра Новосибирска). Это будет один из аргументов, что эффективность власти подтверждается и этими реформами.

После реформы местного самоуправления муниципалитеты могут лишиться 28 полномочий Что можно сказать про областной центр, про Новосибирск? Многие депутаты горсовета опасаются значительного сокращения полномочий муниципалитета и, как следствие, сокращения бюджета города. Какие предполагается сокращать полномочия? Насколько из-за этого окажется «урезано» финансирование?

— Полномочия не будут сокращаться. Будет просто-напросто выстраивание вертикали. В настоящее время многие главы городов, ссылаясь на 131-й закон, фрондируют вопросы, которые должны решаться в государственном масштабе, решаются авторитарно. Каждого главу города окружает определенная группа, которая влияет на принятие решения. А тут, если мэр дурит, ему губернатор скажет: «Слышь, брат, ну-ка делай то, что я тебе сказал, а то в противном случае будет поднят вопрос твоей несостоятельности как мэра». Городские депутаты должны быть в этом заинтересованы по одной простой причине. Сейчас они представляют активные группы, которые защищают интересы мэра. Будет решаться вопрос не шкурного порядка, а государственного масштаба. Это необходимо сделать. Здесь уже каждый будет не защищать свой надел, а будет работать в первую очередь в интересах избирателей, которые его выбрали, в интересах города.

— Как мэров будут «встраивать в вертикаль»? Их напрямую подчинят губернаторам?

— Да, губернаторы смогут объявлять мэрам взыскания, снимать с должности по одной простой причине — как не выполняющих свои непосредственные должностные обязанности в случаях, если такие ситуации будут возникать. Сейчас же как: по 131-му закону на мэров невозможно как-то воздействовать, особенно если мэр из одной партии, а губернатор — из другой. Тут, как правило, мэр и его окружение стараются занять такую самостоятельную позицию, позицию анклава. Такого не должно быть в стране.

— Если сложилась такая ситуация, как у нас, когда губернатор и мэр представляют разные партии, или, предположим, кто-то из них представляет какую-то партию, а кто-то — нет, то попытка встраивания мэра в вертикаль не приведет ли к обострению противоречий между городским и областным уровнями власти?

— Думаю, нет — по одной простой причине. Когда губернатор принимает решения, он же принимает их в первую очередь не с точки зрения партийности, а с точки зрения тех задач, которые ему ставит федеральный центр. А мэры, которые представляют другие партии, начинают переводить темы как раз в политическую плоскость, это является их главным аргументом. Нужно, чтобы весь государственный механизм, начиная от губернатора и заканчивая главой поселка, работал в одном ключе — вот и все. Тогда и вопросы будут решаться. В конце концов мы сейчас, приобретя опыт с годами, занимаемся коррекцией работы власти в целом в стране.

«Скамейка запасных»

— Если говорить о реформе в целом, то какие ее недостатки видите, какие слабые места, какие сложности могут возникнуть по мере ее реализации?

— Сложности будут с вопросом финансирования. Если мы во что-то вносим коррекцию, то, как правило, это будет упираться в деньги. К этому надо предметно подходить — не с налета, а просчитать и понять, что если вносим изменения, то эти изменения должны идти во благо, а не провоцировать новые вопросы.

Второе — порядок управления и подбор кадров, которые должны осуществлять это все. Они должны быть понятны, они должны быть решительны, они должны быть компетентны. Думаю, с этим как раз и будем работать предстоящие 5 лет, о которых говорят как о переходном периоде.

— Что касается кадров, то есть ли на сегодня уже понимание механизма их привлечения? Вы ранее сказали, что в некоторых сельсоветах людей сейчас приходится уговаривать идти в депутаты, в главы сельсовета.

— Может, это простое объяснение, но оно, на мой взгляд, показывает, какая проблема есть. Приходит глава района на свою должность, сидит там 15—20 лет. Он вокруг оставляет выжженную землю, потому что не хочет уходить. А всех желающих молодых ребят, которые могли бы работать, у которых есть видение работы, «выжигают» — и на этом все заканчивается, глава остается один. Нужно не более двух сроков, чтобы глава работал, а не сидел как столбовой боярин. Надо обратить внимание на молодых людей. Будущее — за молодыми.

— Но не секрет, что молодежь, мягко говоря, неохотно идет работать в сельскую местность. Скорее, наоборот, большей частью стремится закрепиться в городе, как правило, областном центре. Что в этом случае можно рассматривать в качестве потенциального кадрового резерва — учебные заведения в районах области, какие-то общественные организации? Где предполагается растить будущие управленческие кадры?

— Здесь может быть очень большой маневр. Во-первых, надо, безусловно, смотреть на местных ребят, которые уезжают поступать в вузы, и подумать о тех возможностях, которые бы их возвратили на малую Родину.

Во-вторых, если есть ребята, которые работают в общественных организациях и зарекомендовали себя как активных людей, почему бы и нет?

Ни в коем случае нельзя упираться в какой-то один пункт. Необходимо рассматривать все возможности и всех людей, что на данный момент представляют какой-либо интерес именно для работы в муниципальных органах и сами проявляют интерес.

— Когда вообще эта реформа начинает действовать на территории Новосибирской области?

— На мой взгляд, первые шаги предстоит сделать в преддверии 2023 года. Думаю, что эти вопросы будут активно решаться к 2024 году, к выборам президента. Какие-то основные задачи и основные решения как раз будут подводиться к этому сроку. А остальные, второстепенные — уже позднее. Думаю, будет так.

Подготовила Евгения Серегина

Фото пресс-службы Законодательного собрания Новосибирской области