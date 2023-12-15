Более чем на треть нарастил продажи нефтетрейдер из Новосибирска

По итогам 9 месяцев 2023 года нефтетрейдер ООО ТК «Нафтатранс плюс» увеличил продажи на 37% — до 9,4 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль компании при этом выросла на 26% — до 154 млн рублей, отмечает финансовый консультант эмитента ООО «Юнисервис-Капитал».

— Рост показателей сохраняется благодаря усилению транспортного направления, развиваемого эмитентом вместе с партнёрскими компаниями, что позволило уменьшить прямые транспортные расходы по доставке нефтепродуктов до покупателей, — заявляет консультант. — Кроме того, происходит видоизменение структуры продаж по категориям покупателей. Если ранее крупнейшую долю до 65% занимали нефтетрейдеры: опт и мелкий опт, то в текущем году произошло перераспределение.

По итогам 9 месяцев 2023 года на долю оптовиков пришлось 30% продаж, 30% на розничные внешние АЗС, 15% — на транспортные предприятия, 11% — на промышленные предприятия, 8% — на дорожно-строительные компании, 6% — на розничные партнерские АЗС.

Напомним, с лета 2023 года в России в целом и в Новосибирской области, в частности, начали резко расти цены на топливо . В итоге УФАС Новосибирской области сообщил о том, что нашли нарушения на нефтебазах Сибири. В частности, они придерживали бензин и дизель на фоне роста цен. Аграрии при этом жаловались, что не могут купить дизтопливо по цене 100 тысяч рублей за тонну.

Ранее редакция сообщала о том, что «Нафтатранс Плюс» купил нефтебазу в Новосибирске.