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Конкурс по назначению мэра обсудят на октябрьской сессии горсовета Новосибирска

  • 19/10/2023, 11:29
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Конкурс по назначению мэра обсудят на октябрьской сессии горсовета Новосибирска
Депутатам предстоит определиться с порядком проведения конкурса, а также отбора кандидатов на пост градоначальника.

На октябрьскую сессию горсовета вынесен документ о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра города Новосибирска.

Судя по проекту нормативно-правового акта, решение об объявлении конкурса принимается Советом не ранее чем за 30 дней до дня истечения срока полномочий мэра и не позднее 30 дней со дня истечения срока полномочий мэра. В случае досрочного прекращения полномочий решение также принимается в течение месяца с этой даты.

В конкурсной комиссии состоят 8 человек, из них половину назначает губернатор, половину — горсовет.

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Претендент на должность должен представить на конкурс программу развития города Новосибирска. В программе необходимо отразить состояние социально-экономического развития города Новосибирска по сферам:

  • занятость населения;
  • развитие социальной инфраструктуры;
  • экономическое развитие (производство, строительство, услуги, инвестиционная деятельность);
  • анализ доходной и расходной частей бюджета города Новосибирска;
  • жилищно-коммунальное хозяйство;
  • дорожная деятельность, развитие транспортной инфраструктуры;
  • сферы образования, медицинской помощи населению;
  • демографические характеристики населения города Новосибирска;
  • сферы культуры, отдыха населения, спорта.

В документе подчеркивается, что каждая сфера общественных отношений описывается на основании конкретных фактических данных, имеющихся в открытых источниках, содержит анализ существующих проблем, мер, направленных на их решение с указанием имеющихся для этого ресурсов.

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Кроме того, претендент на должность градоначальника должен отразить в программе схему организации управления мэрией города Новосибирска с приложением проекта структуры.

Вся эта информация должна вместиться в 20 страниц печатного текста.

Первый этап конкурса проводится в форме письменного тестирования кандидатов. Основные требования к содержанию теста определяются конкурсной комиссией. Письменный тест содержит 30 вопросов. Кандидаты, ответившие правильно на 16 и более вопросов письменного теста, допускаются к участию во втором этапе конкурса.

Второй этап проходит в форме собеседования, на котором рассматриваются программы развития города Новосибирска. Собеседование проходит очно и индивидуально с каждым кандидатом. Во время проведения собеседования ведется видеозапись, она хранится в Совете в течение срока полномочий мэра.

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Победителями конкурса признаются кандидаты, получившие средний балл 2,6 и выше по итогам второго этапа конкурса. Если таких не будет, то конкурс объявляется несостоявшимся, и горсовет в течение 20 рабочих дней принимает решение об объявлении нового.

Как пояснил корреспонденту Infopro54 председатель комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Андрей Гудовский, нормативно-правовой акт содержит ключевые параметры о порядке проведения конкурса по выбору мэра Новосибирска.

— После рассмотрения на комиссии горсовета мы также ожидаем заключения от мэра, прокуратуры и затем выносим документ на рассмотрение сессии, — отметил Гудовский.

Судя по повестке дня октябрьской сессии, рассмотрение документа уже запланировано.

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Напомним, на этой неделе Госдума расширила список оснований для отставки мэра. Теперь губернатор может отправить в отставку главу муниципалитета «за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных им отдельных государственных полномочий», если причины вынесенного ему предупреждения не были устранены в течение месяца. Депутаты-коммунисты заявили, что это очередной удар по местному самоуправлению — пишет реготделение КПРФ по Новосибирской области. Представители фракции КПРФ в Госдуме отмечали, что законопроект, не решая финансовых проблем муниципалитетов, только усиливает зависимость глав от губернаторов.

— Полтора года назад мы приняли закон «О местном самоуправлении» в первом чтении. Какой смысл вводить в действующее законодательство одну из норм без введения всех остальных, в частности — восстановления прямых выборов глав муниципальных образований? — заявил член фракции КПРФ, второй секретарь Новосибирского областного комитета партии Ренат Сулейманов.

Напомним, на участие в конкурсе по выборам мэра Красноярска заявлялся 21 кандидат, в финал вышли двое, где один кандидат предложил депутатам проголосовать за соперника.

На конкурс по выбору мэра Томска подали заявки 8 кандидатов. В финал вышли двое и оба взяли самоотвод.

Ранее редакция сообщала о том, что публичные слушания по отмене выборов мэра Новосибирска прошли без широкого присутствия общественности

Фото Infopro54

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : Ренат Сулейманов КПРФ. горсовет Новосибирска выборы мэра Андрей Гудовский


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