Конкурс по назначению мэра обсудят на октябрьской сессии горсовета Новосибирска

На октябрьскую сессию горсовета вынесен документ о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра города Новосибирска.
Судя по проекту нормативно-правового акта, решение об объявлении конкурса принимается Советом не ранее чем за 30 дней до дня истечения срока полномочий мэра и не позднее 30 дней со дня истечения срока полномочий мэра. В случае досрочного прекращения полномочий решение также принимается в течение месяца с этой даты.
В конкурсной комиссии состоят 8 человек, из них половину назначает губернатор, половину — горсовет.
В документе подчеркивается, что каждая сфера общественных отношений описывается на основании конкретных фактических данных, имеющихся в открытых источниках, содержит анализ существующих проблем, мер, направленных на их решение с указанием имеющихся для этого ресурсов.
Вся эта информация должна вместиться в 20 страниц печатного текста.
Первый этап конкурса проводится в форме письменного тестирования кандидатов. Основные требования к содержанию теста определяются конкурсной комиссией. Письменный тест содержит 30 вопросов. Кандидаты, ответившие правильно на 16 и более вопросов письменного теста, допускаются к участию во втором этапе конкурса.
Второй этап проходит в форме собеседования, на котором рассматриваются программы развития города Новосибирска. Собеседование проходит очно и индивидуально с каждым кандидатом. Во время проведения собеседования ведется видеозапись, она хранится в Совете в течение срока полномочий мэра.
Как пояснил корреспонденту Infopro54 председатель комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Андрей Гудовский, нормативно-правовой акт содержит ключевые параметры о порядке проведения конкурса по выбору мэра Новосибирска.
— После рассмотрения на комиссии горсовета мы также ожидаем заключения от мэра, прокуратуры и затем выносим документ на рассмотрение сессии, — отметил Гудовский.
Судя по повестке дня октябрьской сессии, рассмотрение документа уже запланировано.
— Полтора года назад мы приняли закон «О местном самоуправлении» в первом чтении. Какой смысл вводить в действующее законодательство одну из норм без введения всех остальных, в частности — восстановления прямых выборов глав муниципальных образований? — заявил член фракции КПРФ, второй секретарь Новосибирского областного комитета партии Ренат Сулейманов.
Напомним, на участие в конкурсе по выборам мэра Красноярска заявлялся 21 кандидат, в финал вышли двое, где один кандидат предложил депутатам проголосовать за соперника.
На конкурс по выбору мэра Томска подали заявки 8 кандидатов. В финал вышли двое и оба взяли самоотвод.
Ранее редакция сообщала о том, что публичные слушания по отмене выборов мэра Новосибирска прошли без широкого присутствия общественности.
Фото Infopro54
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