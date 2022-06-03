Прокуратура выявила подделку протоколов голосования жителей многоквартирных домов

Прокуратура Кировского района Новосибирска в связи с поступившим на личном приеме обращением провела проверку исполнения жилищного законодательства. Установлено, что в октябре – ноябре 2021 года заинтересованное, неустановленное лицо сфальсифицировало бюллетени для голосования и впоследствии подделало протоколы общих собраний собственников жилых помещений трех многоквартирных домов по ул. Гэсстроевская в Новосибирске. Речь идет о домах №2/2, 2/1, 2/4.

— Указанные документы были оформлены якобы от имени 34 жителей квартир без их волеизъявления и ведома, а впоследствии использованы для подсчета голосов от лица таких собственников с целью определения способа управления домами (выбора управляющей компании) и заключения договоров обслуживания, — сообщили в прокуратуре. — В итоге была выбрана ООО УК «Любимый дом».

Материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

ООО УК «Любимый дом» зарегистрирована в феврале 2018 года, обслуживает 7 домов. По данным Seldon.Basis, уставный капитал компании 10 тыс рублей, чистая прибыль за 2021 год — 805 тыс рублей (в 2020 — 130 тыс), выручка — 18,6 млн руб (19 млн). Директор и собственник — Виталий Кавригин. Компания внепланово проверялась 48 раз. В ходе проверок было обнаружено 12 нарушений, 42% из них за последний год. Кавригин также является собственником и директором ООО «Привилегия», сфера деятельности — строительство зданий, директором ООО УК «Стройтрест» (Алтай), ранее был собственником компании.

Ранее редакция сообщала, что бывший зампрокурора Новосибирской области объявлен в федеральный розыск.