Губернатор поздравил новосибирцев с Международным днём защиты детей

Андрей Травников отметил, что 1-е июня – замечательный праздник и дополнительный повод порадовать детей.

— В последние годы мы делаем очень правильные вещи и подтверждаем это конкретными шагами. В прошлом году правительство Новосибирской области получило из федерального бюджета за хорошие результаты работы в 2021 году грант на 600 миллионов рублей. Все эти деньги направлены на улучшение материальной базы муниципальных детских лагерей – в этом году многие лагеря получат дополнительное обновление. Кроме того, сегодня реализуются крупные проекты – фактически заново создаётся на базе лагеря «Гренада» круглогодичный патриотический центр «Авангард» – по аналогии с центром «Альтаир». В бердской зоне мы воссоздаём лагерь имени Нахимова, который несколько лет был законсервированным, — обратился к собравшимся глава региона.