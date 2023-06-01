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Губернатор поздравил новосибирцев с Международным днём защиты детей

  • 01/06/2023, 14:48
Губернатор Андрей Травников поздравил новосибирцев с Международным днём защиты детей
Глава региона принял участие в торжественном открытии 19-го сезона Новосибирской детской железной дороги, а также в мероприятиях в Новосибирском зоопарке им. Р.А. Шило.

Андрей Травников отметил, что 1-е июня – замечательный праздник и дополнительный повод порадовать детей.

— В последние годы мы делаем очень правильные вещи и подтверждаем это конкретными шагами. В прошлом году правительство Новосибирской области получило из федерального бюджета за хорошие результаты работы в 2021 году грант на 600 миллионов рублей. Все эти деньги направлены на улучшение материальной базы муниципальных детских лагерей – в этом году многие лагеря получат дополнительное обновление. Кроме того, сегодня реализуются крупные проекты – фактически заново создаётся на базе лагеря «Гренада» круглогодичный патриотический центр «Авангард» – по аналогии с центром «Альтаир». В бердской зоне мы воссоздаём лагерь имени Нахимова, который несколько лет был законсервированным, — обратился к собравшимся глава региона.

В Новосибирском зоопарке губернатор посетил площадки различных спортивных, творческих, интеллектуальных и развлекательных мастер-классов, приветствовал отдыхающих в Новосибирской области ребят из Беловодского района Луганской Народной Республики, а также участников федерального партийного проекта «Zа самбо».

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : общество Международный день защиты детей губернатор Андрей Травников власть


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