Густой туман вызвал задержки более 40 рейсов в аэропорту Толмачево

В аэропорт Толмачёво в Новосибирске с опозданием прибудет 41 рейс. По информации пресс-службы аэропорта, задержки вызваны неблагоприятными погодными условиями, а именно туманом.

По данным онлайн-табло аэропорта, с задержкой прибудут рейсы из Тюмени, Томска, Самары, Улан-Удэ, Санкт-Петербурга, Барнаула, Иссык-Куля, Читы, Красноярска, Кемерова, Ханты-Мансийска, Якутска, Абакана, Владивостока, Братска, Кызыла, Сочи, Нижневартовска, Хабаровска, Новокузнецка, Магадана, Южно-Сахалинска, Екатеринбурга, Мирного, Горно-Алтайска, Иркутска, Сургута, Омска и Талкана.

Рейс из Пекина задерживается. Отменены полеты из Антальи и Баку. В Красноярске, Кемерове, Норильске и Челябинске также отменили авиарейсы. Из Новосибирска S7 отменила еще четыре рейса по этим направлениям.

Актуальная информация о рейсах представлена на онлайн табло на сайте аэропорта.

Ранее редакция сообщала о том, что глава СибНИА Владимир Барсук опроверг закрытие проекта самолета «Байкал». Его реализация продолжается.