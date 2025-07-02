Дефекты на 152 участках дорог в Новосибирске подлежат гарантийному ремонту

В Новосибирске подрядные организации начали устранять за свой счет дефекты на дорогах, выявленные в ходе обследования объектов, отремонтированных в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). В 2025 году в рамках гарантийных обязательств будут отремонтированы 152 участка.

Как сообщил на оперативном совещании мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, в 2024 году в городе выполнен значительный объем дорожного ремонта. Он на 70 % превышает показатели 2023 года.

На сегодняшний день в МКУ «Управление дорожного строительства» на гарантии находится 300 дорожных объектов общей площадью 4,5 млн кв. метров. Среди них 105 объектов БКД и 195 объектов — отремонтированных по муниципальной программе.

В результате весеннего обследования, на объектах БКД было выявлено 192 недочёта на 85 объектах (устранено почти 70 % дефектов), на объектах муниципальной программы — 78 недостатков на 67 объектах (отремонтированы по гарантии 40% дефектов).

Самыми распространенными недочетами являются возникновение колеи, выбоин и трещин, просадки колодцев, а также разрушения в местах швов асфальтобетонного покрытия и примыканий к колодцам.

Отмечается, что с некоторыми подрядчиками ведется претензионная работа.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске прошли испытания нового пылеподавителя на дорогах.