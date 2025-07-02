Дефекты на 152 участках дорог в Новосибирске подлежат гарантийному ремонту

В Новосибирске подрядные организации начали устранять за свой счет дефекты на дорогах, выявленные в ходе обследования объектов, отремонтированных в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). В 2025 году в рамках гарантийных обязательств будут отремонтированы 152 участка.
Как сообщил на оперативном совещании мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, в 2024 году в городе выполнен значительный объем дорожного ремонта. Он на 70 % превышает показатели 2023 года.
На сегодняшний день в МКУ «Управление дорожного строительства» на гарантии находится 300 дорожных объектов общей площадью 4,5 млн кв. метров. Среди них 105 объектов БКД и 195 объектов — отремонтированных по муниципальной программе.
В результате весеннего обследования, на объектах БКД было выявлено 192 недочёта на 85 объектах (устранено почти 70 % дефектов), на объектах муниципальной программы — 78 недостатков на 67 объектах (отремонтированы по гарантии 40% дефектов).
Самыми распространенными недочетами являются возникновение колеи, выбоин и трещин, просадки колодцев, а также разрушения в местах швов асфальтобетонного покрытия и примыканий к колодцам.
Отмечается, что с некоторыми подрядчиками ведется претензионная работа.
Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске прошли испытания нового пылеподавителя на дорогах.
Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска. Автор фото Павел Комаров
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