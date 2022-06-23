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IEK GROUP вышла на рынок возобновляемой энергетики

  • 23/06/2022, 17:47
новости Новосибирска
Компания рассчитывает занять значительную долю рынка ВИЭ в РФ и странах Таможенного союза.

10 июня IEK GROUP стала официальным правообладателем международной компании NEOSUN Energy. 75 % долей, а также эксклюзивные права на марку NEOSUN® на территории РФ и Таможенного союза, теперь принадлежат IEK GROUP. Представители обеих компаний отмечают, что сделка стала результатом поэтапных согласований деталей и тщательно взвешенного решения, говорится в совместном релизе бенефициаров сделки.

— ESG-повестка в настоящее время имеет все большее значение, поэтому стратегия развития бизнеса обязательно должна учитывать ответственное отношение к окружающей среде (Enviroment), социальную ответственность бизнеса (Social) и высокий уровень корпоративного управления (Governance), —  комментирует генеральный директор IEK GROUP Андрей Забелин. — Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и прежде всего солнечная энергетика являются одним из основных факторов развития альтернативных источников энергии. Мы не могли остаться в стороне от этого тренда, следствием чего стал выход IEK GROUP на рынок солнечной энергетики.

Он напомнил, что компания NEOSUN Energy является значимым игроком рынка солнечной генерации РФ. Заключенная сделка позволит IEK GROUP занять значительную долю рынка альтернативной энергетики и других направлений ВИЭ в РФ и других странах присутствия компании.

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— За 4 года команда NEOSUN фактически сформировала рынок коммерческих солнечных электростанций и задала стандарты работы, на которые сегодня опираются многие наши «коллеги по цеху». Уверен, что сильная команда IEK GROUP укрепит и разовьет наш успех, — отметил основатель и генеральный директор компании NEOSUN Energy Илья Лихов.

Различные компетенции обеих компаний органично дополняют друг друга. IEK GROUP — российская компания, основанная в 1999 году. Один из ведущих поставщиков и производителей на отечественном электротехническом рынке, который предлагает широкий ассортимент оборудования для формирования комплексных решений в сфере строительства, ЖКХ, транспорта, инфраструктуры, промышленности, энергетики и телекоммуникаций. Основанная в 2015 году международная компания NEOSUN Energy разрабатывает, проектирует и строит системы хранения энергии (ESS) и солнечные электростанции для промышленных и добывающих предприятий, а также производит солнечные батареи и литий-ионные аккумуляторы нового поколения. Стратегия нулевого брака и строгий контроль качества за счет многоступенчатой роботизированной системы тестирования и проверки позволяют создавать самые передовые продукты в области возобновляемой энергии.

В 2021 году в мире было установлено 175 ГВт солнечных электростанций. Эта цифра сопоставима с мощностью всей энергосистемы России (около 230 ГВт) и в денежном выражении составляет более $300 млрд, причем рынок растет более чем на 20 % ежегодно. В России темпы роста превышают общемировые показатели и составляют порядка 50 %.

 

Ранее редакция сообщала, что на рынок солнечной энергетики региона планирует выходить «Новосибирскэнергосбыт». 

Фото предоставлено пресс-службой IEK GROUP

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Рубрики : Бизнес Технологии

Регионы: Россия

Теги : энергетика технологии инвестиции бизнес


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