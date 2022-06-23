Помощник президента РФ проехал по маршруту городской электрички в Новосибирске

В рамках Сибирского транспортного форума состоялась презентация проекта Новосибирской городской железной дороги, маршрут которой частично пройдёт по ответвлению Транссибирской магистрали параллельно основному ходу строящегося четвертого моста через Обь. Помощник президента РФ Игорь Левитин, первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков и полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев вместе с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым проехали маршрутом «городской электрички» со станции Обь в центр Новосибирска.

В ходе поездки Игорь Левитин предложил рассмотреть вопрос о продлении основного хода строящейся скоростной хорды четвертого моста в сторону 2-ой Станционной улицы и аэропорта за пределы города. Это позволит существенно улучшить движение транспорта на одном из наиболее загруженных сегодня направлений новосибирской городской агломерации, цитирует пресс-служба ГК «ВИС» слова Левитина.

Общая протяжённость создаваемой автодорожной инфраструктуры – более 5 км. Срок завершения работ по условиям концессионного соглашения остаётся неизменным – конец 2023 г., после этого Группа «ВИС» в течении 20 лет будет осуществлять техническую и коммерческую эксплуатацию скоростной хорды.

Отметим, что на пленарном заседании форума Андрей Травников отметил, что четвертый мост является внутренним продуктом для обеспечения транспортной доступности центра Новосибирска, расположенного на правом берегу, а также левого берега, с обеспечением движения в сторону Толмачево.

На этой неделе ТАСС со ссылкой на министра транспорта Новосибирской области Анатолия Костылевского сообщал, что в 2023 году начнется проектной документации городской электрички, а в 2024 году начнутся работы по реализации проекта. Первый этап «Городской железной дороги» стартовал летом 2021 года. Первая станция — «Пригородный простор». Длина остановочной платформы — 135 м, вместимость — 6 вагонов. Платформу «Пригородный простор» с правобережной частью Новосибирска связали 6 пригородных маршрутов АО «Экспресс-пригород», которые курсируют до станции Новосибирск-Восточный через станцию Новосибирск-Главный.

Ранее редакция сообщала, что в ценах 2021 года стоимость проекта городской электрички составляла 14 млрд рублей.