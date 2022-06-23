Рекламодателям

Помощник президента РФ проехал по маршруту городской электрички в Новосибирске

  • 23/06/2022, 17:45
Автор:
новости Новосибирска
И предложил включить четвертый мост в скоростную магистраль.

В рамках Сибирского транспортного форума состоялась презентация проекта Новосибирской городской железной дороги, маршрут которой частично пройдёт по ответвлению Транссибирской магистрали параллельно основному ходу строящегося четвертого моста через Обь. Помощник президента РФ Игорь Левитин, первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков и полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев вместе с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым проехали маршрутом «городской электрички» со станции Обь в центр Новосибирска.

В ходе поездки Игорь Левитин предложил рассмотреть вопрос о продлении основного хода строящейся скоростной хорды четвертого моста в сторону 2-ой Станционной улицы и аэропорта за пределы города. Это позволит существенно улучшить движение транспорта на одном из наиболее загруженных сегодня направлений новосибирской городской агломерации, цитирует пресс-служба ГК «ВИС» слова Левитина.

новости Новосибирска

Общая протяжённость создаваемой автодорожной инфраструктуры – более 5 км. Срок завершения работ по условиям концессионного соглашения остаётся неизменным – конец 2023 г., после этого Группа «ВИС» в течении 20 лет будет осуществлять техническую и коммерческую эксплуатацию скоростной хорды.

Отметим, что на пленарном заседании форума Андрей Травников отметил, что четвертый мост является внутренним продуктом для обеспечения транспортной доступности центра Новосибирска, расположенного на правом берегу, а также левого берега, с обеспечением движения в сторону Толмачево.

Новости Новосибирска

Травников планирует обратиться с проектом городской электрички в правительство РФ

На этой неделе ТАСС со ссылкой на министра транспорта Новосибирской области Анатолия Костылевского сообщал, что в 2023 году начнется проектной документации городской электрички, а в 2024 году начнутся работы по реализации проекта. Первый этап «Городской железной дороги» стартовал летом 2021 года.  Первая станция —  «Пригородный простор». Длина остановочной платформы — 135 м, вместимость — 6 вагонов. Платформу «Пригородный простор» с правобережной частью Новосибирска связали 6 пригородных маршрутов АО «Экспресс-пригород», которые курсируют до станции Новосибирск-Восточный через станцию Новосибирск-Главный.

Ранее редакция сообщала, что в ценах 2021 года стоимость проекта городской электрички составляла 14 млрд рублей. 

Фото пресс-службы ГК ВИС

239

Рубрики : Власть Бизнес Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : транспорт инвестиции дорога власть бизнес


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Санкции могут простимулировать крупные транспортные проекты в Сибири

Регионы уже попросили «поднять» проекты, которые ранее считались невыгодными, и оценить возможность их реализации в новых макроэкономических условиях.
Читать статью >>

Несчастливый бренд как литературный хит

Книжной сенсацией лета стали «вредные советы» из fashion-мира. Не от Григория Остера, а от Ирины Федорченко.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Бюджет дотирует пассажирские перевозки после реформы на миллиарды рублей

Города и регионы, которые уже запустили транспортную реформу, поделились опытом.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Правительство РФ начало разбираться в проблемах региональных авиаперевозок

Об этом сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин на заседании в Новосибирске.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Как патентные тролли портят жизнь новосибирским экспортерам

Все материалы
Лента новостей

«Оксид» создал биометрическую дистанционную систему доступа

23/06/2022, 18:39

Санкции могут простимулировать крупные транспортные проекты в Сибири

23/06/2022, 17:53

IEK GROUP вышла на рынок возобновляемой энергетики

23/06/2022, 17:47

Многомиллиардный проект развития метрополитена представил мэр Новосибирска

23/06/2022, 15:55
Популярное

Полезный перекус на работе

23/06/2022, 14:50

Чехия не будет выдавать визы и ВНЖ россиянам до марта 2023 года

23/06/2022, 14:47

Маткапитал могут разрешить использовать для покупки земельного участка

23/06/2022, 11:51

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Продукты кибербезопасности Сбербанка стали лауреатами престижной международной премии

23/06/2022, 16:29

ВТБ нарастил портфель рублевых пассивов на 15%

23/06/2022, 14:26

Банк Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга по объемам автокредитования

23/06/2022, 10:49
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска