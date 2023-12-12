Игорь Адодин: Мы помогаем людям оставаться бодрыми и здоровыми

— Игорь, расскажите, как вы решили создать свой бренд «Сибирский продукт — Пей натуральное»? С чего все начиналось?

— Компания была создана в 2016 году. Я на тот момент работал топ-менеджером в крупной западной компании, но у меня было желание создать что-то свое. Тренд здорового образа жизни (ЗОЖ) набирал обороты, а рынок был достаточно пустым. Поэтому решил заняться натуральными безалкогольными напитками — квасами естественного брожения, морсами и взварами из натуральных ягод.

— Почему именно напитки?

— Прилавки ломились от Coca-Cola и других газированных напитков, тогда как натуральных и полезных продуктов было мало. А потребность в них была высокой. К тому же производство — это определенный челлендж, здесь все сложнее. Хотелось испытать себя. Но главное — создавать продукт, полезный для людей, и таким образом делать какое-то благо.

— Сколько времени вам потребовалось, чтобы вывести продукт на рынок?

— Ну, как показывает практика, всегда при запуске новых проектов что-то идет не так. Мы не стали исключением. Идея проекта зародилась зимой, первую партию кваса планировалось выпустить в мае 2016 года. Уже были договоренности с клиентами и заказчиками, но, к сожалению, произошел сбой по технической части, и выпуск продукции пришлось отложить до августа. А в августе, как известно, спрос на квас резко снижается. Это было тяжелое время, когда ты с утра до ночи работаешь, а заработка нет.

— Есть ли какая-то миссия у вашего бренда?

— Да, безусловно. Наш бренд называется «Сибирский продукт — Пей натуральное». Он экологичный, у нас бело-зеленый логотип. Мы помогаем людям оставаться бодрыми и здоровыми. С этой миссией согласен каждый сотрудник на производстве. Считаем, что лучший — это в первую очередь тот продукт, который создается с любовью. Только тогда он будет полезным и вкусным. Наша команда с удовольствием пьет напитки собственного производства.

— Каким вы видите своего целевого потребителя?

— Наши покупатели — это люди, которые хотят быть более активными, задумываются о правильном питании. Потому что правильное питание — это залог и высокой работоспособности, как физической, так и умственной, хорошего самочувствия, долголетия. Это понимают все больше людей, и круг наших потребителей постоянно расширяется.

— Насколько широкий у вас ассортимент?

— На сегодняшний день у нас разработаны 15-20 позиций.

— Кто является поставщиком сырья для напитков?

— Мы стараемся использовать для производства напитков отечественное сырье. Единственная позиция, которую мы закупаем в Сербии, — ежевика. Ее просто нет в России. Все остальное — клюква, брусника, черника, смородина, облепиха — это местные ягоды. Мы не используем концентраты или пюре — в наших напитках натуральные ягоды.

— Кто разрабатывает технологию производства?

— У нас собственные разработки. Например, наш взвар шиповника много раз пытались подделать — не получилось. Мы его разработали сами, в домашних условиях, а потом уже перенесли на массовое производство. В таких напитках, как морсы ничего уникального нет. Но огромное значение в них имеют пропорции ингредиентов. Это отрабатывается годами.

— В чем успех вашего бренда? Что особенного в «Сибирских напитках»?

— Во-первых, мы предлагаем людям то, что они просят, в чем есть потребность на рынке. Во-вторых, честность: мы производим напитки максимально полезными и натуральными. Наше конкурентное преимущество — это качество и клиентоориентированность. Любая лаборатория подтвердит натуральный состав наших напитков. И, конечно же, успех бизнеса неразрывно связан с командой, когда каждый из сотрудников понимает общую цель.

— Насколько рынок готов к такому продукту?

— Спрос увеличивается с каждым годом. С уходом иностранных брендов, рынок открывает новые границы. Мы постоянно ведем диалоги с сетями, в том числе и с федеральными, знаем, что потребитель просит натуральный продукт с коротким сроком годности. Сейчас большой спрос на натуральные лимонады, морсы. Огромный спрос на квас — домашний, хороший квас. У нас, например, по квасу три позиции: с хреном, окрошечный и хлебный. У нашего кваса есть огромное преимущество — в нем нет дрожжей.

В 2021 году, по результатам независимой экспертной оценки, наш квас был признан лучшим в Сибири, в 2023-м мы заняли второе место. То есть продолжительное время мы производим один из лучших квасов в Сибири.

— Вы ориентируетесь в основном на Новосибирск или продажи вашей продукции идут по всей России?

— На текущий момент мы работаем по Сибири. Один из основных партнеров — сеть «Калина-Малина», присутствует практически во всех регионах округа. Это Алтайский край, Кемеровская область, много магазинов в Красноярском крае.

— Какие задачи ставите перед собой на ближайшее время?

— В настоящее время развиваем смежные сегменты, например осваиваем новое для нас направление — производство замороженных ягод. Планируем в январе 2024 года начать отгрузки первых партий. Также в планах на ближайший год начать производить замороженный холодный чай с ягодой. Кроме того, сейчас большой спрос на напитки без сахара, а также ферментированные напитки. Планируем работать в этом направлении и вывести на рынок новые продукты. Мы ежегодно увеличивает объемы производства. Например, в 2023 году прирост составил 42% — до 100 тонн в месяц. К 2025 году мы хотим значительно увеличить обороты — в 10 раз. Спрос есть. Кроме того, внедряем стеклянную тару и расширяем географию присутствия в регионах России, чтобы появился экспортный потенциал. Хотим попробовать экспортировать наши напитки, например в Китай.

Игорь Адодин родился в городе Бийске (Алтайский край). В 2008 году окончил Алтайский государственный технический университет по специальности «инженер-конструктор». В 2012 году получил диплом НГТУ по президентской программе подготовки управленческих кадров. Девять лет работал директором по Сибири и Дальнему Востоку западного концерна ThyssenKrupp Elevator.