Игорь Салов: Подход «во все тяжкие ради победы» — не мой вариант!

— Игорь Дмитриевич, предварительное голосование партии «Единая Россия», в котором вы участвуете, выходит на финишную прямую. Чем ближе подведение итогов, тем заметнее нарастает напряжённость. В некоторых телеграм-каналах появилась информация о том, что вы и ваша команда используете недобросовестные приёмы — подкупаете избирателей. Как вы это можете прокомментировать?

— Предварительное голосование партии «Единая Россия» завершается. Чем ближе подведение итогов, тем заметнее накал дискуссий!

Но вместе со спорами и новыми идеями появляются и недобросовестные приёмы.

К сожалению, эти методы не обошли стороной и меня. В мой адрес были выдвинуты ничем не подтверждённые обвинения о якобы имевшем место подкупе избирателей. Считаю такие заявления не просто лживыми, но и циничными.

Более того, не исключаю, что указанная публикация была осуществлена моими политическими оппонентами с целью моей дискредитации и исключения из списка кандидатов предварительного голосования.

Моя позиция по этому вопросу остаётся неизменной и последовательной.

Я всегда открыто выступал против любых форм подкупа — не только в рамках избирательной кампании, но и до её официального старта. Ведь суть остаётся той же: искажение воли граждан с помощью материального поощрения превращает выборы в магазин уцененных товаров.

Сегодня мы нередко видим, как некоторые претенденты пытаются завоевать симпатии не делами и идеями, а одноразовыми акциями. Кто-то становится «мужем на час», кто-то расставляет скамейки или вручает саженцы, кто-то выезжает на «именном» тракторе.

За такой внешней активностью скрывается не желание сделать жизнь лучше, а стремление победить на выборах любой ценой.

Я убеждён: депутат не должен подменять системную работу показной благотворительностью. Его задача — решать реальные проблемы, наводить порядок и отстаивать интересы города посредством совершенствования нормативно-правовой базы и поиска эффективных бюджетных решений.

Подход «во все тяжкие ради победы» — не мой вариант!

Я верю в разум и ответственность наших избирателей. Уверен, жители Новосибирска способны отличить искреннее стремление изменить город к лучшему от политического лицедейства. Надеюсь, что в результате Предварительного голосования победят именно такие — честные, открытые, профессиональные кандидаты, которые смогут достойно представить нашу партию на осенних выборах.

Напомним, предварительное голосование по отбору кандидатов от «Единой России» в региональный парламент и горсовет продлится с 19 по 25 мая, результаты партия обещает объявить до 28 мая.

Выборы в городской совет Новосибирска и региональный парламент ожидаются в сентябре 2025 года. О подготовке к кампании уже заявили партии ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия За правду», «Новые люди» и «Российская партия пенсионеров». В Законодательное Собрание будут избраны 76 депутатов (38 ― в одномандатных округах, 38 — по партийным спискам), в горсовет Новосибирска — 50 (все ― в одномандатных округах).

Ранее редакция сообщала о том, что большинство действующих новосибирских депутатов заявились на праймериз.