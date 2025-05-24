«Мраморную говядину» планируют производить в Сибири и на Алтае

Выращивание «мраморной говядины» вполне возможно в условиях Сибири не требует особых дополнительных затрат, считают в Сибирском федеральном научном центре агробиотехнологий РАН. В настоящее время ученые проходят исследования качества мяса в зависимости от условий выращивания. При этом влияние пород крупного рогатого скота, разводимых в Сибири на содержание жирных кислот в мясе и качество продукции будет проведено впервые.

Исследование проводит аспирант Сибирского научно-исследовательского и проектно-технологического института животноводства СФНЦА РАН Вячеслав Бабаков. Для этого в одном из хозяйств Алтайского края в контрольные группы было отобрано по 10 бычков наиболее распространенной в Сибири черно-пестрой голштинизированной породы, абердино-ангусской породы, казахской белоголовой и герефордской породы. Все животные выращивались в одинаковых условиях, у них регулярно проводились исследования крови.

После контрольного убоя образцы мяса были доставлены в лабораторию Сибирского научно-исследовательского и проектно-технологического института животноводства СФНЦА РАН для зооанализа и исследования жиро-кислотного состава. Они показали, что условия выращивания, если они были одинаковыми, не являются определяющими качества и вкуса говядины. Основными факторами остаются порода и генотип животного.

— Ценность этого продукта определяется жировыми прослойками, которые присутствуют в мясе. Именно они придают особый вкус и богаты полезными микроэлементами, поливитаминами, жирами. Сегодня такое мясо является важной частью экспорта многих стран – Аргентины, Австралии, США и других. Особой сложности в выращивании таких бычков пока не установлено, — говорит Вячевлав Бабаков.

Он добавил, что некоторые страны, где выращивают коров для получения мраморной говядины применяют различные техники. Например, в Японии, где выращивают одну из самых дорогих в мире мраморную говядину «вагю», коровам в загонах включают классическую музыку.

Стоит отметить, что в 2024 году в Новосибирской области ускорились темпы сокращения поголовья крупного рогатого скота. В ноябре эта проблема обсуждалась на V Съезд Сибирского союза производителей и переработчиков молока, который прошел в Новосибирске. Только за девять месяцев прошлого года численность коров в регионе уменьшилась на 9246 голов. И это при том, что ранее поголовье становилось меньше в среднем на 6000 за весь год. Ранее сокращение происходило по причине выявления лейкозных крупнорогатых. Сейчас животных отправляют под нож не из-за лейкоза, а из-за экономики.

На тот момент в регионе числилось 103 027 животных. В 2023 — 112 273 голов. Участники съезда констатировали, что сокращение поголовья происходит в основном в небольших крестьянско-фермерских хозяйствах. То есть, для фермеров животноводство становится невыгодным.

Ранее редакция сообщала, что с начала года минимальный набор продуктов в Новосибирской области подорожал на 10%.