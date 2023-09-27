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Игорь Украинцев обвинил чиновников мэрии в обмане депутатов Новосибирска

  • 27/09/2023, 11:29
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Игорь Украинцев обвинил чиновников мэрии в обмане депутатов Новосибирска
Депутат горсовета Новосибирска выяснил, что мэрии выделяли деньги на ремонт площади Калинина, но она от них отказалась.

На сентябрьской сессии горсовета Новосибирска депутат Игорь Украинцев отметил, что решил изучить вопрос почему область не выделяет городу обещанные 100 млн рублей на ремонт площади Калинина. По его словам, об этом ему сообщили чиновники мэрии.

— Я выяснял в кабинетах правительства с чем связано это решение, обошел весь красный проспект,18 и узнал, что область выделила городу почти 100 млн рублей на площадь Калинина, а город от них отказался. Я лично держал в руках эти документы. У меня возникает ощущение, что меня обманывают ваши подчиненные, — заявил Украинцев, обращаясь к мэру Анатолию Локтю. — При обсуждении бюджета на следующий год в Центральном округе Новосибирска я заострил внимание на этом вопросе и сообщил, что без его решения наша фракция голосовать за бюджет не будет.

Анатолий Локоть сообщил, что отношения города и области по вопросу реконструкции площади Калинина выстроены.

— Мы получили подтверждение планов по реконструкции площади Калинина. Там возникли технические сложности с разработкой документации, так как на площади большое количество кабельного хозяйства, которое необходимо по новым технологиям переносить в канализационные каналы, — пояснил градоначальник. — Это гораздо более серьезная работа, чем просто замена столбов освещения.

130195 Он напомнил, что на площади планируется реализовать проект «Чистое небо».

Зам-мэра Олег Клемешов подтвердил, что город отказался от областных денег из-за отсутствия проекта прошедшего экспертизу.

— Сейчас договоры находятся на стадии заключения. В этом году планируем получить разрешение на реконструкцию и в следующем году приступить к работе, — добавил чиновник.

Ранее редакция приводила мнение экспертов по поводу перспектив реализации в Новосибирске проекта «Чистое небо». 

Фото пресс-службы горсовета Новосибирска

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Рубрики : Власть Политика Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Чистое небо площадь Калинина Игорь Украинцев Анатолий Локоть


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