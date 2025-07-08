Иммунолог из Новосибирска назвала признаки аллергии на пыльцу

Аллергия — это состояние, при котором организм становится особенно чувствительным к определённым веществам (аллергенам) после их повторного воздействия. Заболевание развивается из-за выработки в организме антител, которые могут как повышать, так и понижать его чувствительность. Это проявляется в виде сыпи, общего недомогания и других симптомов.

8 июля, в День борьбы с аллергией, заведующая аллергологическим отделением клиники иммунопатологии Института клинической и фундаментальной иммунологии, главный внештатный аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Новосибирской области Дарья Дёмина поделилась информацией о том, что вызывает аллергический ринит и как с ним справиться.

— По данным Всемирной организации здравоохранения, аллергические заболевания вышли на третье место по распространенности после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. К ним относятся такие, как аллергический ринит (сезонный и круглогодичный), бронхиальная астма и заболевания кожи — дерматит и крапивница. Аллергический ринит — самый распространённый. По некоторым данным, сегодня около 30% населения земного шара страдает этим заболеванием. Как сообщает ВОЗ, цифра с годами будет только увеличиваться, — отметила эксперт Горсайту.

По словам медика, 50% населения планеты может столкнуться с этим заболеванием. Ринит бывает двух типов: круглогодичный и сезонный. Первый связан с аллергией на домашнюю пыль, грибок и шерсть животных. Сезонный ринит возникает из-за чувствительности к пыльце деревьев, злаков и сорных трав.

Аллергия на пыльцу деревьев проявляется с апреля по начало июня, на злаковые травы — с начала июня до середины августа, а на сорные травы — с начала августа до октября.

Клинические симптомы ринита включают зуд в носу, частое чихание, обильные выделения из носа и зуд глаз.

— Если симптомы ринита беспокоят пациента второй год подряд, то необходимо обратиться к аллергологу-иммунологу для выявление причинно-значимого аллергена. Пойти к врачу стоит и в том случае, если в период первого проявления заболевания симптомы сильно беспокоят: появляется сильнейший кашель, свистящее дыхание, одышка и так далее, так как одним из сильнейших проявлений аллергии на пыльцу, является бронхиальная астма, — заключила Дарья Дёмина.

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