Онлайн-сервисам запретят автоматом списывать деньги у новосибирцев за подписки

В России набирают популярность онлайн-кинотеатры. Люди пробуют подписки на разные пакеты услуг. Но нередко у пользователей при этом возникают проблемы: они забывают отписаться, и подписка продлевается автоматически. Иногда происходят более серьезные неприятности.

— Через несколько лет нормальной работы, сайт на который была заведены подписка стал автоматически сокращать период между списаниями, а сумма оставалась прежней. Техподдержка не отвечала и отменить списание не было возможности. В итоге мне даже пришлось менять банковскую карту, — рассказала Ирина, читатель Infopro54. — Была подписка на онлайн-кинотеатре, но забыла вовремя отписаться. Подписка продлилась автоматически. При наступлении даты очередного платежа с меня списали деньги. В итоге мне пришлось писать обращение на сервис. Там поворчали, но деньги мне вернули, — подтвердила проблему Мария, читатель Infopro54.

Кабмин на днях одобрил запрет на автоматические списания за онлайн-подписки. Поправки касаются закона «О защите прав потребителей». Они запретят несанкционированные списания с банковских карт при оплате подписок на онлайн-ресурсы без согласия пользователей. Продавцов обяжут обеспечивать возможность запрета использования реквизитов карт после их удаления из личного кабинета, сообщают «Известия». Документ с новыми правилами списания средств внесли в Госдуму летом 2023 года, а в сентябре 2024-го его приняли в первом чтении. Изменения затронут сервисы с функцией ежемесячной оплаты, включая онлайн-кинотеатры и программы лояльности.

Авторы поправок подчеркивают, что их цель — повысить защиту пользователей. Поставщики услуг должны будут подробно информировать клиентов о всех условиях, а также объяснять, как отказаться от подписки до заключения договора.

Ранее редакция сообщала о том, что онлайн-кинотеатры и сайты знакомств обяжут хранить информацию три года. Антифродовые поправки также ужесточат требования к такси, логистическим компаниям и мессенджерам.