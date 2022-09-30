Рекламодателям

Импорт лука в регионы Сибири вырос в 4,7 раза

  • 30/09/2022, 16:57
Импорт продуктов
В целом импорт продуктов в округ вырос на 6%, а экспорт — на 20%.

За 8 месяцев 2022 года ввоз продуктов в Сибирь вырос в физическом объеме на 6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе Сибирской таможни. Прежде всего вырос импорт плодоовощной продукции из стран Центральной и Средней Азии. Лидером по ввозу овощей и фруктов стал Узбекистан. Так, поставки из Узбекистана капусты выросли в 4,5 раза, томатов в 2,4 раза, лука в 4,7 раза, нектаринов в 2,8 раза, слив в 2,5 раза, вишни и черешни в 1,5 раза.

— На отсутствие дефицита продовольственных товаров и скорость доставки грузов от зарубежных партнеров до сибирских потребителей повлияли меры, принятые правительством РФ для нивелирования внешнего санкционного давления, — отметил заместитель начальника Сибирского таможенного управления – начальник службы федеральных таможенных доходов Дмитрий Колыханов. — В частности, введение нулевых ставок для поставщиков приоритетного импорта, отмена весогабаритного контроля для перевозчиков товаров первой необходимости на автомобильных пунктах пропуска, упрощение сертификации товаров.

Отметим, об активной внешнеэкономической деятельности в продовольственном секторе в регионе деятельности Сибирского таможенного управления в 2022 году свидетельствует также рост экспорта продуктов: за январь-август 2022 года этот показатель вырос по сравнению с прошлым годом в стоимостном объеме на 20%.

Так, наблюдается значительный рост декларирования экспорта семян льна (в стоимостном выражении в 2,1 раза) и масла рапсового (в 2,2 раза) в Китай.

 

Ранее редакция приводила мнение экспертов о ситуации с параллельным импортом в Сибири. 

Фото пресс-службы СТУ

126

Рубрики : Бизнес ВЭД

Регионы: Новосибирск

Теги : экспорт продуктов Импорт продуктов ВЭД


Маркетплейс для ученых

В России планируют создать маркетплейс для ученых и разработчиков

На площадке можно будет заказать и купить необходимое оборудование, расходные материалы и реагенты, а также привлечь инвестиции в разработки.
Читать статью >>
какие дороги входят в пятилетний план ремонта

В мэрии Новосибирска озвучили какие дороги вошли в пятилетний план ремонта

Всего в списке 351 объект. Названы самые крупные.
Читать статью >>
аптечка первой медицинской помощи

В Новосибирске повышенный спрос на предметы первой медицинской помощи

В мэрии прокомментировали ситуацию с товарами для формирования аптечек первой помощи.
Читать статью >>
лабораторная диагностика

В лабораториях формируется дефицит реагентов для самых банальных анализов

С рынка уходят крупные иностранные поставщики, которые обеспечивали от 50 до 90% некоторых видов исследований на биохимию, а также прочих видов лабораторной диагностики.
Читать статью >>

Актуальный разговор

руководитель комитета по промышленности Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», директор ООО «Дивес Груп» Евгения Чавкина

Мнение бизнеса. Почему в России тормозит импортозамещение?

Региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» Новосибирской области совместно с агентством стратегического маркетинга Strategra провело исследование потребителей дефицитных товаров в регионе.
Все материалы
Лента новостей

В Искитимском районе на автодороге увяз многотонник

30/09/2022, 17:21

В России планируют создать маркетплейс для ученых и разработчиков

30/09/2022, 17:03

В мэрии Новосибирска озвучили какие дороги вошли в пятилетний план ремонта

30/09/2022, 16:33

В Сузуне и Коченево разрешили отстреливать животных из-за вспышки трихинеллеза

30/09/2022, 16:32
Популярное

Фейковые выплаты по мобилизации – новый способ обмана доверчивых россиян

30/09/2022, 15:35

Размер маткапитала на первого ребенка увеличится почти до 590 тысяч рублей

30/09/2022, 13:15

Часть социальных выплат с 1 октября будет проиндексирована

30/09/2022, 11:38

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Новосибирский завод увеличит производство продукции благодаря нацпроекту

30/09/2022, 09:30

Компании МСБ могут получить гарантии при закупках у единственного поставщика в рамках 44-ФЗ

29/09/2022, 18:35

ВТБ повышает эффективность работы контакт-центра

29/09/2022, 16:07

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Сентябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска