Импорт лука в регионы Сибири вырос в 4,7 раза

За 8 месяцев 2022 года ввоз продуктов в Сибирь вырос в физическом объеме на 6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе Сибирской таможни. Прежде всего вырос импорт плодоовощной продукции из стран Центральной и Средней Азии. Лидером по ввозу овощей и фруктов стал Узбекистан. Так, поставки из Узбекистана капусты выросли в 4,5 раза, томатов в 2,4 раза, лука в 4,7 раза, нектаринов в 2,8 раза, слив в 2,5 раза, вишни и черешни в 1,5 раза.

— На отсутствие дефицита продовольственных товаров и скорость доставки грузов от зарубежных партнеров до сибирских потребителей повлияли меры, принятые правительством РФ для нивелирования внешнего санкционного давления, — отметил заместитель начальника Сибирского таможенного управления – начальник службы федеральных таможенных доходов Дмитрий Колыханов. — В частности, введение нулевых ставок для поставщиков приоритетного импорта, отмена весогабаритного контроля для перевозчиков товаров первой необходимости на автомобильных пунктах пропуска, упрощение сертификации товаров.

Отметим, об активной внешнеэкономической деятельности в продовольственном секторе в регионе деятельности Сибирского таможенного управления в 2022 году свидетельствует также рост экспорта продуктов: за январь-август 2022 года этот показатель вырос по сравнению с прошлым годом в стоимостном объеме на 20%.

Так, наблюдается значительный рост декларирования экспорта семян льна (в стоимостном выражении в 2,1 раза) и масла рапсового (в 2,2 раза) в Китай.

Ранее редакция приводила мнение экспертов о ситуации с параллельным импортом в Сибири.