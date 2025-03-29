«Минскметропроект» начал проектировать перегонный тоннель новосибирского метро

Белорусская компания «Минскметропроект» приступила к работе над проектом левого перегонного тоннеля «Золотая Нива» – «Берёзовая роща» Новосибирского метрополитена, сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

По его словам, компания подтвердила, что выполнит работы в срок. Для изыскательских работ будут привлечены новосибирские организации.

Напомним, конкурс по разработке проектной документации участка продления Дзержинской линии Новосибирского метрополитена «Строительство левого перегонного тоннеля станция «Золотая Нива» — станция «Берёзовая роща» объявили 29 декабря. Победителем признано ОАО «Минскметропроект». Компания согласилась выполнить работы по проектированию за 104 млн рублей. В ходе торгов лот подешевел на 29 млн. рублей. Контракт был заключен 17 февраля.

Вторым участником тендера стало АО «Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт «Ленметрогипротранс».

Ориентировочная протяженность проектируемого участка — 528 метров. Перегонный тоннель соединит станции «Золотая Нива» и «Березовая роща». На разработку проектной документации выделено 133,6 млн рублей. Источник финансирования — бюджет города Новосибирска. Стоимость строительства Дзержинской линии метро в Новосибирске (с применением укрупненных нормативов цены) составляет почти 3 млрд рублей (2 908 992 000 рублей).

Ранее редакция сообщала, что генеральную схему развития новосибирского метро изменят за 205 млн рублей. Итоги конкурса подведут в середине апреля.