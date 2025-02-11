Взрыв прогремел на заводе по производству напитков в Новосибирске

Один человек пострадал при взрыве емкости для брожения на заводе по производству пива и газированных напитков в Дзержинском районе Новосибирска. Как сообщили в прокуратуре региона, пострадавший — 30-летний мужчина.

Взрыв на предприятии произошел в ночь на 11 февраля. В результате обрушилась часть крыши на площади примерно 100 квадратных метров и часть стены на площади примерно 50 квадратных метров.

В ГУ МЧС по Новосибирской области отметили, что пожара не было. Сейчас администрация решает вопрос о привлечении тяжелой техники для разбора конструкций.

— Проверка в настоящее время не окончена. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

По данным 2ГИС, в здании, где произошел взрыв, находится компания Гринлайн-Регион 22. По данным сервиса Контур Фокус, ООО «Гринлайн-Регион 22» (Москва) создано в 2012 году. В видах деятельности производство пива и безалкогольных напитков, оптовая и розничная торговля. Учредитель и директор – Евгений Колесник.

Уставный капитал 25 тысяч рублей. Выручка компании в 2024 году составила 225,6 млн (-12%), чистая прибыль — 417 тысяч рублей. Колеснику также принадлежат зарегистрированные в Новосибирске компании, занимающиеся розничной торговлей.

Ранее редакция сообщала о том, что на спиртзаводе в Куйбышеве произошел взрыв. На предприятии обрушилась стена.