Застройщик получит еще один участок в рамках масштабного инвестпроекта

В Новосибирске будет реализовываться еще один масштабный инвестиционный проект (МИП). Губернатор области Андрей Травников подписал распоряжение рекомендовать мэру Новосибирска Анатолию Локтю предоставить ООО «Строительные решения. Специализированный застройщик» земельный участок площадью 79342 кв. м в Первомайском районе на улице 2-я Марата, з/у 2/1 без проведения торгов. На площадке застройщик должен возвести не менее 82758,12 кв. м жилья. Срок реализации проекта составляет 10 лет. Срок ввода в эксплуатацию последнего из объектов капитального строительства проекта — 4 квартал 2025–2032 годов.

Не менее 2069 кв. м жилых помещений, но не менее 2,5% от возводимой площади жилых помещений в рамках реализации проекта застройщик должен передать обманутым дольщикам. Срок передачи жилых помещений гражданам: 4 квартал 2025 года (не позднее 3 (трех) лет с даты заключения договора аренды земельного участка).

Кроме того, застройщик должен внести 120 млн рублей на завершение II этапа 3 очереди строительства многоэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения, автостоянкой, трансформаторными подстанциями на улице Есенина, 12/1 стр. Срок внесения средств — не более 1 года с даты заключения договора аренды земельного участка.

По данным Seldon.Basis, собственником ООО «Строительные решения. Специализированный застройщик» является Этибар Исаев (100%). Ему также принадлежит 49% в ООО «Ласточка». 51% акций компании у Мамедова Октай Пирверди Оглы.

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