Суд приостановил на 40 дней строительство утиной фабрики под Новосибирском

Арбитражный суд Новосибирской области на 40 дней приостановил работы по строительству птицефабрики по выращиванию и откорму утки в Искитимском районе. Соответствующее решение размещено в картотеке суда. С заявлением у суд обратилась региональная инспекция государственного строительного надзора.

— Привлечь ООО СУ «Речное» к административной ответственности и назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 40 суток по строительству объектов капитального строительства «Птицефабрика по выращиванию и откорму утки Пекинской породы за исключением работ связанных с устранением нарушений, — говорится в решении суда.

Согласно материалам дела, в июле 2024 года при строительстве фабрики возникла аварийная ситуация (обрушились железобетонные плиты покрытия на одной из площадок). Во время проверки Госстройнадзор выявил нарушения проектной документации. Они касались конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объекта. Эти нарушения, по утверждению ведомства, создавали непосредственную угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан.

Установлено, что несмотря на выявленные несоответствия проектной документации, ООО СУ «Речное» продолжило строительство. В сентябре 2024 года на объекте произошло повторное обрушение железобетонных плит.

— Вина ООО СУ «Речное» заключается в том, что, у Общества имелась возможность для соблюдения требований строительных норм и правил, технических регламентов, проектной документации при строительстве объекта, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению, — говорится в документе.

ООО СУ «Речное» в доводах указывало, что выполняет по договору подряда и иные работы, не связанные с установкой стеновых и кровельных панелей, и приостановка выполнения которых негативно отразится на строительстве комплекса.

По данным Seldon Basis, ООО Строительное управление «Речное» создано в 2013 году в Новосибирске. Уставной капитал — 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД— «Строительство жилых и нежилых зданий». Собственниками компании являются АО «Интеграл» (80% долей) и ООО «Прогресс» (20% долей). Директор — Василий Зырянов (Он же является учредителем ООО «СпекторСтрой»). Согласно финансовым отчетам за 2023 год, выручка компании составила 1,491 млрд рублей (в 2022 году — 1,294 млрд рублей), чистая прибыль — 6,7 млн рублей (в 2022 году — 7 млн рублей).

Ранее редакция сообщала о том, что коллаборация государства, науки и бизнеса в РФ поможет развить внутреннее племенное животноводство. Собственную породу пекинской утки также планировали выращивать на птицефабрике «Улыбино» в рамках создания племенного репродуктора первого порядка.