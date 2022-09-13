Индия отказалась платить за российскую нефть рублями, Украина призывает расширить антироссийские санкции

По сообщению Business Standard, власти Индии и местные компании отказываются оплачивать нефть в рублях.

Российская сторона продолжает настаивать на экспорте нефти в Индию за рубли, чтобы обойти мировую валютно-финансовую систему. Однако индийские власти заявили, что не готовы к таким переменам. И чтобы покупать нефть за рубли, им все равно придется воспользоваться долларами, на которые они купят российскую валюту, причем за пределами своей страны.

Напомним, с начала СВО в Украине Индия нарастила закупки российских баррелей более чем в 30 раз.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины считает введенные США санкции недостаточными и призывает их расширить путем добавления еще 1413 россиян, сообщается Telegram-канале агентства. В списке оказались владельцы и руководители российских компаний, которые уже находятся под санкциями США. По мнению инициаторов, если под санкции попали компании, то логично внести в санкционный список их руководителей и собственников.

В частности, в санкционный список предлагается включить руководителей, владельцев или учредителей Центробанка, ВТБ, Роснефти, Лукойла и других организаций из России.

Кроме того, Украина объявила о намерении создать специальное бюро санкционной политики в отношении России.

На объявленное Россией начало специальной военной операции в Украине Запад отреагировал усилением санкционного давления. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.