Корпоративные клиенты Банка «Левобережный» могут создавать платежи через ОНЛАЙН-офис

Юридические лица и ИП теперь имеют возможность перейти из ОНЛАЙН-офиса в мобильную версию ДБО и создать платеж.

Если вы формируете платежное поручение с компьютера, то в разделе «Счета» нажмите на кнопку «Сделать платеж». Система направит вас в приложение BL-Business Faktura или BL-Business iBank в зависимости от того, что у вас установлено.

При создании платежки с мобильного телефона выберите в разделе «Счета» нужный счет и кликните по кнопке «Сделать платеж». Вы автоматически перейдете в BL-Business Faktura или BL-Business iBank.

Получить консультацию можно по номеру 8-800-3333-555, у вашего персонального менеджера или в офисах банка, обслуживающих юридических лиц.

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