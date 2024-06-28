Инфляция в Новосибирской области ускорилась в мае до 9,2%

Годовая инфляция в Новосибирской области в мае продолжила ускоряться и выросла до 9,2% (в апреле — 8,62%). Это выше, чем по Сибирскому федеральном округу (8,92%) и по России в целом (8,30%). Цены выросли на широкий круг товаров и услуг.

— У компаний продолжили расти затраты. Это логистика, комплектующие, импортные материалы и компоненты. Например, один из российских автоконцернов в мае поднял цены на ряд моделей, объяснив это издержками, накопившимися за несколько месяцев, — отметил начальник Экономического управления Сибирского ГУ Банка России Евгений Хацкевич.

Он добавил, что рост цен на молочную продукцию вызван затратами переработчиков на логистику и упаковку. Тепличным хозяйствам дороже обошлись импортные семена, поэтому в мае этого года сезонное снижение цен на огурцы и помидоры было меньше, чем год назад.

Эксперт отметил, что на инфляцию повлияло сокращение некоторых товаров на рынке. Среди них, свекла, картофель и зерновой кофе.

— В этом году майские праздники были длиннее, чем в прошлом году. Люди активнее бронировали санатории и базы отдыха, улетали в другие регионы и страны. В итоге отдыхать в санаториях было дороже, чем год назад, а цены на авиабилеты в мае выросли по сравнению с прошлым годом, хотя в апреле они были дешевле. Причем улететь из Толмачева — крупнейшего авиахаба Сибири — стремились жители и других регионов, что создавало дополнительный спрос на перелеты, — подчеркнул Евгений Хацкевич.

Кроме того, в регионе продолжил расти внутренний спрос. Особенно заметно это было в сфере туризма.

Напомним, 7 июня Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Согласно отчету ЦБ, Банк России сохраняет приверженность возвращению инфляции к цели в 4% и допускает возможность существенного повышения ключевой ставки на заседании в июле.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске выросли цены на говядину. В среднем с начала года она подорожала на 46 рублей за килограмм.