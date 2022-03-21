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Информация под защитой: «Ростелеком» организует для бизнеса сети VPN

  • 21/03/2022, 10:34
«Ростелеком» в Сибири отмечает рост интереса сибирских предприятий и организаций к подключению услуги «Виртуальная частная сеть» (VPN).

Это цифровое решение помогает обеспечить обмен коммерческой и конфиденциальной информацией между сотрудниками и офисами по защищенной сети.

Новости бизнесаУслуга VPN особенно востребована средним и крупным бизнесом, а также государственными организациями, так как она позволяет организовать безопасный доступ к закрытой корпоративной сети и внутренним ресурсам компаний. VPN гарантирует конфиденциальность документооборота и почтовых служб, сокращает расходы на связь по сравнению со строительством или арендой выделенных каналов, повышает управляемость бизнес-процессами.

«VPN — это удобный и безопасный сервис, который сейчас необходим для работы компаний любого масштаба. При организации нашего цифрового решения применяются надежные алгоритмы шифрования, которые не допускают проникновения посторонних в корпоративную сеть и тем самым исключают хищение информации. При этом сервис не снижает качество работы ресурсов, так как скорость передачи данных по сети достигает 10 Гбит/с и может быть увеличена при наличии технической возможности», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Услуга «Виртуальная частная сеть» обеспечивает стабильную работу корпоративных систем управления: CRM, ERP, электронной почты. Кроме того, с помощью VPN от «Ростелекома» быстрый доступ к сервисам и приложениям компании получают удаленно работающие сотрудники.

Подробнее узнать о настройке  VPN  можно на сайте «Ростелекома» и по телефону 8 800 200 3000.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирская область Новосибирск

Теги : Ростелеком VPN-сервис


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