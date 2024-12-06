За взрывом на АЗС в Искитиме стоит беспечность МЧС и местной власти

В понедельник на этой неделе на одной из автозаправочных станций Искитима произошло возгорание. Огонь вспыхнул в тот самый момент, когда оператор и водитель бензовоза перекачивали топливо из цистерны в резервуары станции. В результате возгорания сотрудница Smart АЗС и водитель получили термические ожоги и были госпитализирована в медицинское учреждение. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Руководитель Ассоциации независимых нефтретрейдеров «Сибирь-ГСМ» Сергей Лацких уверен, что произошедшем чрезвычайном происшествии на АЗС Искитима виноваты местные власти и МЧС.

— Причина трагедии исключительно беспечность и попустительство местной администрации и МЧС, — утверждает он. — Три года назад в Новосибирске началась борьба с нелегальными бензоматами. Тогда мы пресекли деятельность и отправили на штраф стоянки почти сто передвижных автозаправок. После этого владельцы незаконного бизнеса стали расползаться по области. В том числе и в Искитим.

Уточним, в 2022 году сотрудники мэрии Новосибирска совместно с полицией еженедельно проводили рейды по выявлению мест незаконной торговли нефтесодержащей продукцией и привлечению к административной ответственности их владельцев. Причиной послужил пожар, произошедший на АЗС в Октябрьском районе. Там загорелась цистерна с топливом возле домов в частном секторе.

— Деятельность таких заправок полностью незаконна. Ну не может литр топлива стоить условно 1-50, когда его биржевая стоимость — ровно два рубля. Компании, которые занимаются продажей бензина легально, выплачивают все налоги и несут другие сопутствующие издержки опускать цену ниже пяти рублей не могут. Плюс, нарушение земельного законодательства, ведь эта заправки расположены совершенно хаотично, без соблюдения даже малейших правил по безопасности.

В качестве примера Лацких приводит бензомат, расположенный прямо по соседству со зданием МЧС Искитима.

— Не видеть его они просто не могли, — возмущается собеседник редакции. — Но абсолютно ничего не делали, чтобы эту проблему решить. А заправка, на который произошел пожар находится совсем рядом с газовой заправкой. И при неудачном стечении обстоятельств здесь мог произойти взрыв еще страшнее, чем в Октябрьском районе два с лишним года назад, когда там цистерны летали. И тогда без человеческих жертв точно не обошлось.

Ранее редакция сообщала о том, что нелегальные автозаправки переезжают из Новосибирска в сельские районы.