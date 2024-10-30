Женщина-водитель погибла на трассе Новосибирск — Барнаул

На 123 км трассы «Чуйский тракт» произошла смертельная авария, в которой погибла женщина-водитель Mercedes-Benz, сообщает Госавтоинспекция по Новосибирской области.
Предварительно установлено, что 29 октября 35-летняя автоледи на Mercedes-Benz С180 ехала из Новосибирска в Барнаул. Совершая обгон, она столкнулась со встречной машиной Mitsubishi Outlander под управлением 60-летнего водителя.
Автоледи погибла на месте аварии, а две пассажирки Mitsubishi получили различные травмы.
— На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, обстоятельства уточняются, — говорится в сообщении Госавтоинспекции Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала о том, чтодва человека оказались зажатыми в автомобиле после ДТП в Новосибирске.
Источник фото: Госавтоинспекция Новосибирской области
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